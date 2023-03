La ambigüedad estratégica de Mauricio Macri y los tironeos por la sucesión

Se lo confesó a uno de sus visitantes en los últimos días. Fue en las oficinas que Mauricio Macri montó en 2020 en Olivos, a tres cuadras de la quinta presidencial. Ahí, en el tercer piso del edificio con vista a la avenida Libertador, el ingeniero de la UCA dio su argumento más genuino para no ir por un segundo tiempo: "A mí no me van a tener paciencia".

Macri agregó: "El día 11 de diciembre ya me van a estar exigiendo resultados". El diputado amarillo se fue con la certeza de lo que hoy se confirmó vía twitter a las 10.01 de la mañana. Un renunciamiento que, si bien no fue sorpresivo, hizo explotar los chats del PRO y de Juntos por el Cambio.



Por estas horas en los whatsapp y telegrams de la coalición opositora se vive un festival de análisis, especulaciones y conspiración. "Eso no es nada. Ahora se vienen los aprietes, la competencia territorial y los ofrecimientos cruzados entre los sectores de Horacio y de Patricia", anticipa un dirigente del PRO.



Macri tiene dos obsesiones en mente: mantener la unidad opositora y encarar las reformas de fondo que a él le quedaron pendientes. Su candidatura ponía en jaque ambos objetivos. En parte porque las encuestas lo ubican entre los dirigentes con mayor rechazo social, por fuera del núcleo de los convencidos.



En el último año y medio, Macri predicó en absoluta libertad. Ya no sentía el bozal de la moderación centrista que le imponían los consultores Marcos Peña y Jaime Durán Barba, en la campaña de 2015. Ese hablar con el corazón de su ideología, ahora queda claro, era otra señal de su corrimiento.

El egresado del Cardenal Newman quiere privatizar Aerolíneas Argentinas, bajar impuestos y retenciones, recortar planes, avanzar con reformas laborales y jubilatorias. Pero ya no será él quien lo intente. Tampoco se retirará definitivamente de la escena política.



Esa ambigüedad estratégica del fundador del PRO encierra un desafío para una posible (y muy posible) presidencia cambiemita, ya sea de los aspirantes amarillos o de los radicales. Nuevamente, la figura de Cristina Kirchner aparece en un espejo invertido para Macri. La experiencia (fallida) del Frente de Todos, con la jefa del espacio corrida de la toma de decisiones, podrá servir (o no) de moraleja para Macri.



"Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente", afirmó Macri en el video grabado de seis minutos. Una línea ascética que evita tomar partido. ¿Esa será su postura en adelante? ¿Mantenerse prescindente, sin optar por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal? No lo saben ni siquiera los propios aspirantes a la sucesión.



El juego mauricista en realidad no fue completamente neutro en los últimos meses. La postulación de Vidal, sólo mantenida a flote por voluntad de Macri, es una prueba de esa ambivalencia. Su bajada de línea para que la estructura del PRO no vacíe de apoyos a Bullrich, también.



Apenas se difundió el mensaje de Macri, empezó el tironeo por heredar los votos que él deja vacantes. En especial, por parte de los dos beneficiados por su adiós a la condición de presidenciable.



Cerca de Rodríguez Larreta se convencen de que el discurso de Macri estuvo "claramente más en línea con el nuestro. El tono, su rechazo a los líderes mesiánicos y su defensa de la unidad. Es todo lo contrario a lo que hace Patricia".



En la tienda de campaña bullrichista lo analizan al revés. Y aportan un dato provocador: el tuit de la renuncia se publicó a las 10.01. El de la ex ministra de Seguridad, destacando la "grandeza y generosidad" de Macri, a las 10.02. El del alcalde porteño llegó recién a las 10.49 de la mañana.

La Piba a su vez se entusiasma con el resultado de una encuesta que en su entorno repiten como un mantra: 8 de cada diez votos de Mauricio tienen más afinidad con Patricia. Pero se trata de una medición hecha a pedido y no de la ley de gravedad.



Por debajo de los mensajes de compromiso publicados en las redes, crecía la presión interna para que el expresidente blanqueara su decisión. La política se ordena de arriba hacia abajo, y la indefinición de Macri ya empezaba a generar ruido y desconcierto en la tropa propia. El deshojar la margarita de Macri se volvía un incentivo para que diversos candidatos y punteros municipales pegaran un salto hacia el espacio de Javier Milei.

En la carrera de Rodríguez Larreta contra Bullrich, las ventajas, desafíos y deméritos de cada uno están a la vista. El alcalde tiene experiencia de gestión y acumula más avales dentro del establishment político y económico. Bullrich, pese a un extenso recorrido que va desde el peronismo revolucionario a la Alianza y el PRO, se muestra como la única candidata dispuesta a romper con las élites y la rosca politiquera. Y por lo tanto conecta con un espíritu de época que reclama romper el statu quo a martillazos.



"Un político tradicional ya hubiera arreglado con Horacio, que fue su jefe de gabinete y a quien conoce desde hace más de 20 años: negociaba que le diera la mitad del gabinete a cambio de su apoyo", opina uno ex ministro de Macri. Y remata: "Pero Mauricio no es un político típico". La descripción es un elogio o un reproche, según quien la escuche.