El drama de gobernar en 'fade'

Era abril del año pasado, y luego de un verano complicado en materia de precios, cuándo no, el ministro de Economía, Martín Guzmán , decía ante el gabinete económico: "La inflación de marzo va a ser la más alta del año pero esperamos una reducción a partir de ahora".



El 30 de ese mismo mes, voceros oficiosos del Palacio de Hacienda informaban la renuncia que no se materializaría del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, porque no había sabido o no había querido armar una segmentación para las tarifas de los servicios públicos, en línea con los deseos de quien se suponía era su jefe en la cartera.

Abril de 2022. El mismo Guzmán decidió ir esta semana a la televisión para decir dos cosas. Una, que "la inflación de marzo va a ser la más alta del año, arriba del 6%", dando a entender que luego empezará un terreno descendente. La otra: "Vamos a gestionar con los que estén alineados con la política económica".

Sí, una referencia no tan indirecta a los responsables del área energética que tienen que convocar a audiencias públicas para actualizar las boletas de luz y gas en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de mes, y todavía no lo estarían haciendo.

O sea, 365 días después, el responsable de la política económica se encuentra en el mismo fucking punto en el combate de la inflación y -en un récord increíble- también en el mismo nivel de indefinición en materia de política de subsidios y tarifas. No se puede hacer más lento.

Ese modo de gestión que-si-vengo-que-si-voy, hay que decirlo, ha sido hasta ahora el sello del presidente Alberto Fernández, en una estrategia sino una forma de vida para tratar de ir avanzando pero sin romper con un sector del Frente de Todos que primero planteó matices y ahora directamente lanza misiles a la vista de todos contra el rumbo oficial, aunque eso sí, en una disidencia que se indigna pero mantiene cargos y presupuesto.

Se trata de un plan que, claro, al mismo tiempo ha sumergido al Gobierno en la paradoja de la ventaja cero: paga facturas eternas por la pérdida de autoridad que le genera tener que bancar que salgan cuatros de copa propios a cuestionar todo, pero al mismo tiempo no puede cosechar a full los posibles frutos de esas mismas medidas una vez que, mal que mal, las termina consumando. ¿De CFK al PO?

Ese gobernar en fade pareciera haber llegado a un límite en estos momentos de fin de semana largo de Pascuas, porque en nuestra historia siempre es una fecha amiga del suspenso.

Tras la larga y costosa negociación con el Fondo, el organismo multilateral se transforma en un interlocutor muy jodido para esta dinámica: el acuerdo incluye fechas concretas para que ocurran las cosas a las que se comprometió la Argentina, lo cual es una bomba en la capital mundial de la duda que es la Quinta de Olivos.

Las audiencias públicas tienen que estar convocadas antes de fin de mes. Hola qué tal. Además, con la invasión rusa en Ucrania y la disparada de los precios de la energía y los alimentos se profundizó casi en igual proporción el convencimiento en ambos sectores del oficialismo sobre cómo hay que responder ante el nuevo escenario.

Para unos, como el viejo dueto ministerial Amado Boudou-Roberto Feletti, ya sea desde una radio o desde la Secretaría de Comercio Interior, esos implica gritar al mundo "retenciones ya".

Para los otros, con Alberto-Guzmán como exponentes, significa más que antes tratar de encuadrar hasta a la mismísima vicepresidenta detrás de un horizonte de certidumbre fiscal y monetaria , algo que ayer quedó claro que no será nada fácil. El sueño es que lentamente pase de líder y dueña de los votos a ser un Partido Obrero dentro del espacio: que haga quilombo pero que no gobierne. Mmmm.

Desde el mismísimo entorno de la Casa Rosada están surgiendo en las últimas horas los pedidos más enfáticos al jefe de Estado para que rompa de una vez ese "vamos viendo forever". Un coro Kennedy del albertismo reclama que termine de tomar las riendas, sí, dos años después y con el agua bastante al cuello por la remarcación y la idea instalada de que así "se pierde en 2023".

Dicen que es cuestión de días en que Alberto abandone esa especie de "algo está por pasar, algo está por venir" permanente que cantaba el personaje Beto Quantro, un personaje de Diego Capussotto pero de analogía peligrosa porque cuando terminaba ese estribillo algo fulero le pasaba.

Carne hinchada

La aparición de Guzmán pretendiendo hacer alineación y balanceo de la coalición entusiasmó a los hartos del zigzag. Aspiran a que haya un efecto Francisquito y el Presidente alumbre un nuevo modelo de toma de decisiones. Tal vez con un pibe chiquito quién te dice que Alberto mira "Encanto", el éxito de Disney y se contagia de Luisa, la grandota que la rompe porque se carga todo al hombro mientras canta " No pregunto, ejecuto" .

No son días, igual, para los ejemplos basados en películas, en una administración que de un problema hace una interna y se disputa una caja.

¿Alguien entendió por qué Luis Puenzo, el director de "La Historia Oficial", la obra maestra de la salida de la dictadura y ganadora de un Oscar termina echado del instituto de promoción del cine a través de los medios y por decisión de Tristán Bauer, que dirigió "Tierra arrasada"? ¿Eso garantiza que no se termine el financiamiento del cine atado a las entradas que por ley estaba previsto que caduque a fin de año?

Por otro lado, ¿alguien entiende la furia del kirchnerismo más duro por el acuerdo del Ministerio de Desarrollo Productivo con la fintech Ualá, para que canalice $ 1000 millones de créditos a pymes sobre un total de $ 180 mil millones otorgados, para tratar de llegar a emprendimientos no alcanzados por la banca tradicional? ¿Por qué no hubo tal reacción cuando se firmó el mismo convenio con Naranja X, del Banco Galicia?

Se entiende que reaccione fuerte Sergio Palazzo, porque la Asociación Bancaria viene de afiliar por ejemplo a los trabajadores de Openbank, la fintech del Santander, y va por más en un sector que aprovecha el gris sin regulación del Banco Central para jugar con el convenio más barato.

En el Gobierno, como sea, ningunean al hoy legislador que se abstuvo en la votación sobre el FMI: dicen que Ualá tardó menos en otorgarle el primer crédito a un pibe de 26 años en Santiago del Estero de lo que demoró el sindicato en hacer un comunicado para repudiar el acuerdo .

El equipo de Matías Kulfas con Pierpaolo Barbieri de Ualá

Todos temas menores en un momento de quiebre sobre el régimen inflacionario en el que se estacionará la Argentina en los próximos veinte meses y cuando el devenir de la recuperación no alcanza a compensar a una población que se empobrece al punto que la industria incorpora innovaciones para paliar hábitos de consumo de la malaria .