Hay señales del mercado y gestos de EE.UU. más fuertes que cualquier ruido

El resultado de la licitación de deuda realizada ayer por Economía no dejó dudas de que el sistema financiero no quiere que haya olas en la City. Bancos e inversores acompañaron de manera visible la colocación, con casi 1800 ofertas. Y si bien Finanzas prefirió quedarse con $ 38.000 millones de financiamiento neto para no convalidar más tasa, 72% tomaron instrumentos atados al CER y solo 12% apostó a los que ajustan por tipo de cambio.

Parecen números fríos. Pero las cifras también expresan mensajes contundentes. Que haya un interés reducido por los títulos que ofrecen cobertura ante un movimiento del dólar oficial, también es una forma de restarle crédito a todos los que creen que el precio de la divisa se puede mover al antojo de la matemática especulativa. No es así. Menos cuando hay un plan y un rumbo que han sido refrendados por los organismos de crédito que apoyan los esfuerzos de la Argentina.

La controversia que se armó en torno a las posturas económicas que defendía Antonio Aracre, hasta ayer jefe de asesores de Presidencia, y sobre la posibilidad de que ocupara el sillón principal del Palacio de Hacienda, se extinguió con la salida inmediata del empresario. Sergio Massa quedó fortalecido, aunque en los hechos nunca estuvo en duda de que estaba en control de la situación. Lo que sucede es que tanto en la política como en las finanzas siempre aparecen pescadores que tratan de obtener su ganancia en el río revuelto.

La Casa Rosada dejó saber que considera imprescindible la tarea de Massa. Su colega Wado de Pedro, referente de La Cámpora, valoró ayer la puesta en marcha del dólar agro, por ser un instrumento que favorece el desarrollo de las economías regionales y la creación de empleo en las provincias.

La semana pasada, Massa y su equipo habían conseguido en Washington reabrir las puertas de la discusión con el FMI, para negociar un nuevo recalibramiento de metas y gestionar una inyección adicional de divisas que permita paliar el efecto devastador de la sequía. Contaron, para ello, con el visible apoyo de la Casa Blanca, que ayer reiteró Juan González, asesor especial de Joe Biden para América Latina. " Sergio está avanzando en pasos concretos, pero el desafío es enorme" , señaló. Si bien la conversación tiene que ser con el Tesoro, el Fondo, el BM y el BID, Estados Unidos juega un papel constructivo en ella, tratando de "encontrar la manera de que brinden más apoyo".

El sendero que tiene por delante la Argentina es complejo. Implica alinear muchas variables, una tarea que sí o sí demanda un esfuerzo colectivo.