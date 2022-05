Hay señales contradictorias y la consistencia todavía no aparece

Martín Guzmán tiene un horizonte de 60 ó 90 días para mostrar que puede bajar la inflación, la fiebre que hoy eclipsa a la economía. Su problema es que para no quedar como un ajustador en su pelea con el kirchnerismo, el Gobierno viene elevando el gasto corriente a un nivel riesgoso, porque no tiene certeza de que pueda financiarlo. Sus opciones son subir la emisión monetaria (ya cubrió el 60% de la asistencia prevista para el año en apenas cinco meses) o colocar más deuda indexada, la única que le acepta el mercado en el actual contexto de precios que suben cerca de 70% anual). Para el mercado, las dos vías son una garantía de que la inflación va a seguir siendo alta. Y con ese condimento, todos los escenarios se ensombrecen.

Alberto Fernández, a su manera, también continúa jugando con fuego. Los cuestionamientos que lanzó contra la Casa Blanca por haber excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas, revivieron la desconfianza de la diplomacia estadounidense, que no termina de entender cómo un Presidente de un país que les pide ayuda para conseguir dólares e inversiones, quiere tener un pie en cada lado de la vereda. Alberto, en esa oportunidad, avisó que podría pegar el faltazo a la reunión que se desarrollará en Los Angeles. Y como si fuera poco, en las horas siguientes promovió una suerte de contracumbre paralela, que se frustró cuando México (que tendrá un presidente aliado como Andrés Manuel López Obrador, pero no come vidrio) demostró que hay límites que no conviene cruzar y avisó que no sería de la partida.

El fin de semana se publicó en el Boletín Oficial el nuevo régimen de acceso al mercado de cambios para el sector petrolero, una norma que llevó semanas de discusión interna, destinada a que las grandes compañías internacionales inviertan y produzcan más. En los papeles, las señales son de acercamiento al sector privado. Pero si a nivel diplomático los mensajes son contradictorios, cualquier estímulo -por más racional que sea- se vuelve papel mojado.

El Gobierno también activó el viernes por la noche los aumentos en las tarifas de luz y gas. Martín Guzmán asegura que cumplen los parámetros prometidos. De no superar el 80% de la variación de los salarios en 2021. No hay rastros aún de la segmentación, que sería el esquema necesario para reducir los subsidios a los usuarios que pueden pagar el costo pleno de la energía, con lo cual dejó abierto un foco de incertidumbre fiscal. Si no hay ahorro de recursos, financiamiento o un nuevo ingreso, la emisión es la única respuesta y volvemos al casillero uno, con fichas recargadas por el temor inflacionario. La única bala que mostró hasta ahora es un renovado impulso al deseo de gravar la llamada "renta inesperada". La declamada consistencia todavía no aparece.