Ha nacido una nueva grieta

Durante los últimos 15 años, desde el conflicto con el campo en 2008 hasta las PASO 2023, la política argentina se organizó en torno a la línea divisoria kirchnerismo-antikirchnerismo. Como derivación de la Resolución 125, el polo no peronista, que había quedado huérfano de representación política tras la crisis del 2001, primero se manifestó como expresión social en la vía pública, a través de marchas y cacerolazos; después ganó elecciones legislativas con formaciones contingentes y liderazgos volátiles; y a partir de 2015 encontró una representación consistente y articulada a través de Cambiemos, luego Juntos por el Cambio (JxC). Así, el sistema político argentino adoptó un esquema estable y equilibrado a través del formato bicoalicional.

La polarización entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo, sin embargo, empezó a mostrar en el último tiempo síntomas de deterioro. Las recientes experiencias fallidas de gobierno de ambas expresiones políticas; el creciente desgaste en el liderazgo de los dos grandes referentes de la grieta -Cristina Kirchner y Mauricio Macri-; y la emergencia de Javier Milei como actor político de peso fueron angostando y moderando la vitalidad de la polarización política en nuestro país.

Las 10 razones para pensar que las encuestas pueden volver a fallar

El sorprendente desempeño electoral de la fuerza libertaria en las PASO de agosto confirmó el fin del conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo como eje ordenador de la política nacional. ¿Cuál es el nuevo clivaje que organizará la competencia política? Hasta la primera vuelta es esperable que Milei domine la conversación pública y se convierta en el centro de gravedad de la elección, pero sin lugar a dudas en caso de ganar provocaría un drástico realineamiento en el sistema político.

Más allá de su programa económico y de los posibles cambios en torno a la relación entre Estado y mercado que este puede traer aparejado, el candidato libertario plantea desafíos serios para el sistema político. La composición policlasista de su voto viene de la mano de su carácter polisémico, algo así como un juego en el que cada uno puede armar su propio Milei. Algunos ven en él un líder capaz de terminar con una clase política improductiva mientras otros sueñan con un gobierno que haga del culto a la austeridad fiscal un dogma. Otros se ilusionan con una Argentina dolarizada, y fantasean un aumento en la capacidad personal de ahorro y consumo, mientras algunos más conservadores ven en él un freno a los avances de derechos de mujeres y minorías que se enfrentan a su concepción acerca de cómo debe funcionar la sociedad.

Pero como todos sabemos, gobernar es decidir y distribuir, y en ese juego de sumas y restas es probable que haya sectores que sostengan al líder libertario mientras otros pasarán del amor al odio en un santiamén. En caso de ganar, de su praxis gubernamental dependerá el peso, tamaño y composición de la coalición que le de sostén, y por qué no decirlo, su permanencia en el poder. Pero sobre todo, de allí se consolidará seguramente la nueva grieta que ya la campaña electoral comienza a insinuar.

Cuatro caminos y escenarios se abren de aquí en más. Los enumeramos aleatoriamente. Veamos cuáles son:

Primer escenario: el sistema partidario argentino demuestra tener resiliencia, y se recupera del golpe recibido en las primarias . El impulso post-paso se detiene o incluso el líder libertario podría declinar. Más allá de ingresar al balotaje, Milei pierde con su contrincante eventual (Sergio Massa o Patricia Bulrich). El ‘voto miedo' a la agenda de cambios radicales y rupturistas se acumula detrás de cualquiera sea el oponente. Una reacción ciudadana ‘a la francesa' bloquea la llegada al poder de Milei, como en aquel país europeo sucedió con Le Pen. Esta derrota, no esperada entre sus simpatizantes es probable se vea envuelta en denuncias de fraude e impugnaciones al sistema político y la casta. La supervivencia del espacio de La Libertad Avanza y su volumen dependerá especialmente de la performance del nuevo gobierno.

El factor Milei y las dudas sobre los tres tercios

Segundo escenario: Milei gana las elecciones presidenciales. Ya en los inicios demuestra serias complicaciones para construir una coalición que le permita llevar adelante su plan de gobierno. Su agenda de cambios radicales no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras legislativas. Paralelamente, sus medidas de política económica no logran el éxito esperado en un plazo prudencial, acortando la luna de miel y defraudando a parte considerable de sus electores. La Argentina entraría en un ciclo dominado por la turbulencia, la fragmentación y la inestabilidad política. Una crisis ‘a la peruana', pero sin la estabilidad económica alcanzada por aquel país.

Tercer escenario: Milei gana las elecciones y se impone el Teorema de Baglini. Modera su agenda de reformas y su forma de relacionamiento con el conjunto del sistema de poder. Construye una mayoría parlamentaria sobre escisiones tanto del peronismo como de JxC. La Argentina entra en una etapa de crecimiento económico que, por sus efectos positivos, reconfigura además el sistema político. Un reflejo de la experiencia de Georgia Meloni en Italia, ahora en el gobierno, menos populista, más cerca de la OTAN y más europeísta.

Dilemas y desafíos de la elección presidencial

Cuarto escenario: Milei gana las elecciones y logra construir una inestable coalición parlamentaria que le permite empujar una agenda de reformas. Por méritos propios y contextuales la economía tiende a ordenarse y regularizarse. Sin embargo, su gobierno está dominado por el enfrentamiento político. De él con la casta política, de él con los sindicatos, de él con los medios de comunicación, de él con la iglesia. Cuando no logra sancionar alguna ley o ve trabada alguna decisión, recurre a mecanismos que ponen en tensión al sistema democrático (por ejemplo, recurrentes plebiscitos no vinculantes, o convocatorias a marchas o escraches, o si pierde elecciones asegura que es por fraude, o impugna los fallos de la Justicia). En este escenario, se consolida una nueva grieta. Las experiencias de Donald Trump o Jair Bolsonaro nos rememoran este giro aunque ellos no lograron consolidarse en el poder. La experiencia de Viktor Orbán en Hungría muestra el sendero más peligroso.

Esta semana, un grupo de intelectuales que en los últimos quince años han estado en ambos lados de la trinchera, se unen en un documento en el que piden que, en caso de perder y no entrar al balotaje, JxC llame a votar por el peronismo y el peronismo por JxC... algo imposible de explicar sólo dos meses atrás.

Pero estos movimientos no están sólo circunscritos al mundo intelectual. Si vemos las manifestaciones de la Iglesia Católica en relación a las expresiones de Milei sobre el Papa, se trata de un involucramiento inusual de esta institución en procesos electorales en nuestro país.

Una eventual presidencia de Milei con algunos éxitos en su haber (escenario 4) puede restituir, como en los años alfonsinistas, al eje democracia-autoritarismo como principal línea de estructuración del conflicto. Esto provocaría un drástico realineamiento de los grupos políticos. Peronistas y cambiemitas moderados, por ejemplo, podrían converger en un frente de unidad nacional para defender las instituciones democráticas, en un movimiento similar al que Lula Da Silva realizó en Brasil en 2022, al aliarse con la centro-derecha para impedir la reelección de Bolsonaro. Al mismo tiempo, los sectores más duros de JxC, e incluso algunos peronistas, podrían quedar alineados detrás de Milei, priorizando la agenda de liberalización económica. En este hipotético caso, el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo quedaría diluido para siempre ante el nuevo escenario político. Una nueva grieta ha nacido.