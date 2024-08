Fiesta de la inflación y de los dólares, un infierno de soja y los fantasmas del cepo

Hay tres flancos para mirar la economía, cada uno plantea desafíos diferentes. El primero: la inflación de julio, en torno del 4%, tal vez menos si se cumple el pronóstico del BCRA.

Un número en descenso que parcialmente se siente en el bolsillo, objetivo final de Javier Milei, en lo político y lo económico. Esto le da margen al Gobierno para descongelar algunos precios regulados, como los de la energía y el transporte.

El story telling de la inflación baja y recuperación salarial (apenas intermensual, sin cubrir la evolución de la inflación de ocho meses, claro) está dando sustentabilidad al Gobierno. Haber sorteado la crisis internacional del lunes negro de Japón-Wall Street con un dólar finalmente en baja, contribuyó a esa percepción. Una semana de vida, es vida.

Estrategia dólar

Otro frente es el que se abre con la estrategia con el dólar del Gobierno. Los señalamientos que el Gobierno uno a uno se dedica a desprestigiar sitúan la urgencia de levantar el cepo cambiario.

El razonamiento es que la hoja de ruta oficial, sin reactivación de la actividad a la vista, requiere de la apertura al ingreso-egreso de capitales. El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, lo grafica así: "Nadie va a venir a invertir hasta que sepa que puede salir; el recorrido importa; el año que viene hay vencimientos de deuda por u$s 12.300 en el primer semestre, y los dólares no aparecen; hay que permitirles entrar", opina.

La agenda del cepo remite a la de las reservas, la deuda y las dificultades de acumulación.

Logros y medios

Gran parte de la estabilización de la inflación y del tipo de cambio han tenido que ver con enormes decisiones políticas y habilidad técnica para la puesta en marcha por el equipo económico: eliminar el financiamiento al Tesoro, limpiar el balance del Banco Central -aun a costa de pasarle a Economía su deuda-, borrar de un plumazo los pasivos remunerados, restablecer el financiamiento al Gobierno y el de los bancos al sector privado.

Ayuda la recesión para frenar el consumo y demanda de dólares para importación.

Los otros que juegan

Pero empiezan a tallar condiciones que no dependen tanto de la voluntad política o la técnica del propio Gobierno sino del contexto externo.

El precio de la soja está quebrando día tras días pisos históricos. Restará este año unos u$s 6500 millones de exportaciones.

Otro aspecto está relacionado con la competitividad del peso respecto del real brasileño. Ayer, el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que no había intervenido en el mercado de divisas, ya que no se observaron disfunciones, a pesar de que el real se devaluó 12% en lo que va del año.

Todavía acechan algunos fantasmas.