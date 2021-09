Exportaciones y PBI, los datos buenos que Guzmán compartió con bancos

La reunión en la que participaron la semana pasada los principales bancos públicos, el cooperativo Credicoop y también el Banco de La Rioja, con el equipo económico, tenía un sentido económico pero también político. El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el encargado de mostrar los números más destacados de los últimos meses y las proyecciones para lo que resta del año. Si bien no se lo notó eufórico, uno de los banqueros presente describió a Guzmán como un ministro "entusiasmado" con el presente y el futuro cercano a pesar de las dificultades propias por las que atraviesa la Argentina. En la charla el ministro dijo que se actualizaron las proyecciones de crecimiento económico para este año: antes se estimaba el crecimiento del PBI en 7% y ahora "proyectamos un incremento del 8%", dijo Guzmán.

También sobre la mesa se tiraron otras estadísticas. Una de ellas fue el crecimiento de las inversiones (formación bruta de capital) durante el primer trimestre del año, de acuerdo a los últimos datos registrados, se incrementaron un 6,1% respecto del último trimestre de 2020 y 38,4% en términos reales en comparación con el primer trimestre de 2020.

También Guzmán habló del crecimiento de las exportaciones. En julio fueron de u$s 7252 millones, el monto más alto desde junio de 2013 y con un superávit de u$s 1537 millones. Los primeros siete meses del año arrojaron una balanza comercial positiva de u$s 8310 millones de dólares.

Un tercer crecimiento se dio en la actividad económica: 2,5% desestacionalizado en junio y 10,8% interanual. En el primer semestre del año, el EMAE acumula un aumento de 9,7% interanual. Al mismo tiempo crecieron 13 de los 15 sectores relevados y los mayores aportes se registraron nuevamente en la industria (16,8%) y el Comercio (13,2%), donde ambos sectores acumulan ocho subas consecutivas.

Por último el uso de la capacidad instalada de la industria también fue reflejada en la reunión. En junio fue de 64,9%, cifra que marca el máximo nivel desde junio 2018. Por otro lado registró un aumento interanual de 11,6 puntos porcentuales y crecieron 11 de los 12 bloques revelados.

Palabra más, palabra menos, estos fueron los puntos que Guzmán les presentó a los banqueros. Los banqueros, quedaron conformes. Pero claro, los que estaban eran bancos públicos y el cooperativo Credicoop.

Sin embargo, apenas unos días después, los banqueros privados y los de capital extranjero vuelven a estar en la mira del Gobierno. El conflicto surge a raíz de un reclamo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El reclamo está dado en que los planes Ahora 12 no cuentan con el financiamiento requerido, según los comercios.