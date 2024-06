Tras 200 días, el Gobierno tiene su primera ley. Costó, pero lo logró. Ahora empieza otro partido. El mercado le dice a Javier Milei: "ya tenés la Ley Bases, ahora quiero ver resultados. Nos gusta su discurso, pero más que palabras queremos hechos Esto es por plata, señor presidente.".

El mejor indicador fue cómo operaron los bonos y las acciones argentinas el viernes. Con un rojo furioso, el mercado confirmó que ya había pasado a precios la aprobación de la ley y planteó dudas para el corto y mediano plazo. Los inversores quieren tener certezas sobre cómo hará el Banco Central para acumular más reservas y cómo el Gobierno levantará el cepo cambiario.

Al cierre de la última rueda del mes, Luis Caputo y Santiago Bausili intentaron llevar calma, al anunciar que el Central dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados y que los girará al Tesoro. DEFCON 2 del programa económico, la estación previa a eliminar las restricciones cambiarias, que aún no tiene plazo.

En tanto, junio cerró con un saldo neto vendedor por primera vez en la gestión de Milei. El BCRA perdió 85 u$s millones, tanto por una mayor demanda de importadores como por una débil oferta de los exportadores. "Hay indicios de que el esquema de acumulación de reservas con cepo empezó a agotarse", consideró PPI en un reciente informe.

Bausili argumentó que en invierno suelen caer las reservas y que en junio el resultado negativo se explica por la mayor importación de gas ante las bajas temperaturas.

Lo cierto es que en el corto plazo las reservas netas continuarán bajo presión debido al pago de cupones y amortización de Globales y Bonares por u$s 2.600 millones el próximo 9 de julio. Considerando la mayor amortización e interés devengado de Bopreal, el stock de reservas netas empeoraría de casi -u$s 2.380 millones a -u$s 5.170 millones.

Mientras el Gobierno anuncia la emisión monetaria cero, los interrogantes continúan acumulándose en las mesas de trading. El mercado tiene más dudas que certezas. En términos libertarios, todavía "no la ve".