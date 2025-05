"Estate tax", el impuesto más temido por los argentinos

Con el objetivo de "aportar sin aburrir", deseo aclarar que la presente columna es una traducción libre de mí mismo ya que la versión original -mucho más extensa-, la he escrito en inglés para un conocido magazine jurídico de los Estados Unidos.; ergo, he eliminado aquí varios technicalities con el afán de llegar a lectores no especializados.

El "Estate Tax" es un impuesto que los EE.UU aplican al valor del patrimonio de una persona después de su fallecimiento. En efecto, cuando alguien muere, su patrimonio (que puede incluir bienes, propiedades, inversiones, etc.) puede estar sujeto a este impuesto si supera ciertos límites establecidos por la ley (para el año en curso, u$s 13.990.000 si la persona es residente fiscal de los EE.UU, y u$s 60.000 si no lo es).

¿Por qué los no-residentes fiscales de EE.UU. deberían temerle?

Porque la tasa del mismo puede alcanzar hasta el 40%. No obstante, en mis largos años de experiencia en y con Wall Street, he comprobado que el IRS (Fisco de EE.UU) ha determinado -casi generalmente- una tasa que oscila entre el 30 y 33% sobre los activos en exceso a los montos mencionados anteriormente. Con todo, igualmente espeluznante.

¿Sobre cuáles activos recae?

Rápidamente, diremos que los activos afectados son: (i) inmuebles situados en los EE.UU.; (ii) acciones americanas; (iii) obligaciones de deuda (locales); y (iv) propiedad personal "tangible". Ruego poner especial atención a este último tópico, ya que por su amplitud, genera un temor adicional que comentaré seguidamente.

Históricamente, el cash en cuenta bancaria en EE.UU. no está sujeto a Estate-Tax y la razón es bastante sencilla: no es "tangible". Por el contrario, el cash (físico) en cajas de seguridad o "en el colchón", siempre localizado en los EE.UU, ha quedado afectado, salvo excepciones que el propio IRS ha explicado oportunamente.

A esta (aparente) disparidad conceptual, en mi última ronda de trabajo con colegas de mi especialidad en EE.UU, se ha sumado un elemento "alarmante": el IRS habría determinado (o tendría intenciones de hacerlo) para ciertos casos aún bajo análisis que gravar el cash en cuenta bancaria dependería de la "localización de la cuenta"; es decir, si dicho cash estuviese en cuenta de banco americano en EE.UU, sería en principio "gravable" (no estaría comprendido el cash en cuenta de banco americano fuera de EE.UU (Branch) ni tampoco el cash en cuenta en EE.UU de entidad extranjera en EE.UU.

Si bien no es un trabalenguas, sí -a todas luces- el criterio es un disparate jurídico por entrañar una contradicción en sí mismo, y me bastan unas pocas palabras para fundamentarlo: el gravamen sobre un activo "tangible" (en el caso y en la jerga, outercash) está emparentado con el concepto legal situs (refiere a la localización de un activo físico); por esta razón, el IRS estaría distorsionando el sentido de este impuesto al intentar gravar según la nacionalidad del capital accionario de la entidad financiera en vez de hacerlo por situs, conforme el espíritu de dicha ley que data del año 1916; y esto es grave, ya que afectaría (injustamente) a millones de inversores extranjeros.

Si bien muchos argentinos han comprendido la conveniencia de mantener sus inversiones en EE.UU. de manera estructurada (sociedades off shore y/o sociedades on-shore y/o trusts y/u otras que determinen los especialistas en cada caso), existen aún muchos "rezagados" que poseen cuentas a título personal: el peor escenario a nivel legal y fiscal.

Una planificación adecuada es la única manera efectiva de eliminar cualquier discusión con el IRS: dado que las compañías "no se mueren", pues no hay "herencia" de ningún tipo; ergo, no hay "Estate Tax" posible. Punto final.