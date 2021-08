Esquemas de trabajo híbridos: ¿cómo evitar la frustración de los equipos?

Reembolsar el costo de internet y enviar una silla ergonómica y un mejor monitor. Todas las empresas hemos hecho o al menos evaluado este esfuerzo para que nuestros colegas se sientan cómodos trabajando desde sus casas. Pero poco se ha compartido acerca de cómo hacer para que nuestros colegas se sientan productivos y eviten sumar a la dificultad de vivir en pandemia, la frustración de no avanzar en sus proyectos laborales. En Globant -empresa nativa digital líder en transformación digital-, estamos acostumbrados a que nuestro equipo de trabajo esté distribuido en distintas geografías, culturas y husos horarios.. A continuación, algunas de las claves que nos ayudan a mantenernos motivados:

La inducción como proceso grupal. Casi 10.000 globers se sumaron a Globant en el último año y no conocen la oficina ni sus compañeros . El proceso de onboarding o inducción tiene más relevancia que nunca. No es solo que conozcan la empresa sino que se sientan acompañados . En Globant instauramos el concepto de " camada " y asignamos dos partners a cada una de ellas para que los acompañen y consoliden un primer grupo de referencia de nuestros "new joiners".

Herramientas de reconocimiento y feedback. Que aun sin contacto personal los colegas se sientan parte de un grupo y estén al tanto de su performance resulta esencial siempre y aún más en tiempos de modelos híbridos. En Globant creamos StarMeUp y BetterMe, aplicaciones móviles que potencian la cultura del reconocimiento y del feedback continuo. Con estas apps promovemos la conexión entre los globers, celebramos públicamente logros individuales y grupales , y los líderes pueden dar feedback constante a sus equipos en forma segura y dinámica.

El fine-tuning entre autonomía y control. En Globant el balance entre autonomía y control fue central siempre. Nuestros equipos trabajan en distintos proyectos y geografías, tanto en sites propios como en oficinas de clientes. Así, aprendimos que la autonomía es consecuencia del empoderamiento de los globers y que es necesario como organización hacer todo lo posible para acompañar ese proceso en el que la visión compartida es una condición inicial pero el sentido de ownership y responsabilidad propia de cada equipo es realmente lo fundamental. Esto nos permite no sólo adaptarnos con velocidad a cambios internos, sino también a responder con agilidad a nuevas necesidades de nuestros clientes, sin perdernos en jerarquías y aprobaciones.



Abrir y digitalizar la cultura organizacional. En tiempos donde el cambio es la constante, hay que animarse a abrir debates sobre la cultura de la organización . Nosotros los llamamos "hacks culturales". Y es el top management el principal sponsor de que cada departamento consolide equipos diversos e inclusivos guiados por propósitos y objetivos transparentes y públicos. Nuestra aplicación StarMeUp también cumple un rol fundamental: transmite los valores de la Compañía en forma divertida y atractiva; fortalece redes internas; y mide el clima organizacional en tiempo real .

Los nuevos líderes kind. En tiempos híbridos, un nuevo estilo de liderazgo es el complemento perfecto para las plataformas de engagement digital. Buscamos que el "líder post-pandémico" en Globant sume a sus skills tradicionales habilidades de líder servicial, que construye equipo, con foco facilitador y estratégico a la vez. Ponemos foco en cuestiones importantísimas como su vulnerabilidad, su inteligencia emocional, y su empatía, que alienta y acepta la diversidad. La pandemia no supo de jerarquías y expuso a todos por igual a situaciones estresantes y difíciles. La red de contención y que todos se contengan unos a otros es crítico. Hay que desarrollar una cultura interna con mayor foco en la colaboración y la amabilidad.

En resumen, flexibilidad, reconocimiento, autonomía y amabilidad son valores que junto a la tecnología pueden habilitar en una cultura la capacidad de adaptación y la resiliencia necesaria para hacer de estos modelos híbridos el ambiente idóneo para responder con innovación y motivación en proyectos globales.