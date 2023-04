En las urnas, los partidos pesan menos y las colectoras que suman votos rinden

Los comicios de Neuquén y Río Negro dejaron algunos mensajes sobre la forma en la que los ciudadanos apuestan a cumplir su responsabilidad cívica. La derrota del Movimiento Popular Neuquino, demuestra que las grandes estructuras no garantizan fidelidad, ni siquiera después de 60 años de hegemonía. El resultado anticipa también lo difícil que resulta hoy para los oficialismos salir airosos de una coyuntura difícil.

Las provincias tienen un contexto propio que no hay que pasar por alto. Las gestiones locales tienen un peso determinante, que se balancea con la expectativa de la sociedad sobre qué tipo de respuesta espera para sus problemas inmediatos. Pero más allá del calendario que define cada distrito, hay una mirada sobre lo nacional como telón de fondo que nunca se fue.

Rolando Figueroa se fue del MPN, pero su imagen pública se hizo más conocida como vicegobernador de Omar Gutiérrez, el mandatario saliente. Hizo su carrera en las entrañas del movimiento fundado por la familia Sapag y en el camino de buscar diferenciarse, acepto el apoyo de diferentes colectoras legislativas que fueron vitales para el triunfo. En ese camino, ser el candidato de PRO le permitió recibir llamados de felicitación , sin haber tenido que mostrarse demasiado unido a sus referentes. Mauricio Macri, resultadista al fin, impulsó el aval partidario que implicó dejar solo al candidato de Juntos por el Cambio, que llegó último. Al expresidente no le importó demasiado el destino de sus socios nacionales. Si sirve para pagar, será un precio aceptable.

Figueroa ayer no renegó de su pasado, ya que hoy aún es diputado del MPN. Lo que encontró fue un camino que le permitió ser un crítico del modelo de gestión actual, que se nutre de la sensación que tienen muchos neuquinos de tener una vida pobre en una provincia rica. Su discurso puede ser un molde para aquellos candidatos oficialistas que necesiten poner distancia de quien ejerce el gobierno.

El Frente de Todos no terció en la pelea, que en definitiva se disputó entre dos referentes del movimiento mayoritario. En Río Negro la estrategia del vencedor tuvo un punto visible de contacto con el caso neuquino: Weretilneck apostó a un armado más amplio, en el que convivieron desde La Cámpora a parte de la UCR. Hubo otro dato que recién ayer se hizo más notorio: ambos ganadores mostraron su nexo con Sergio Massa, quien no deja de tejer su propio sendero como titular del Frente Renovador. Javier Milei no hizo campaña en el sur, pero su nombre igual pesa. Aunque el caudal recogido haya sido más modesto, demostró que no es un fenómeno de las redes.