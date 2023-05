El poder territorial recupera valor a la hora de definir estrategias nacionales

La política es un tablero de ajedrez en el que se ensayan decenas de movimientos. Cada uno de ellos combina diferentes estrategias con las preferencias que marcan las encuestas. Sobre esa base, los partidos definen candidaturas y arman su planificación electoral. Pero las tres elecciones provinciales del domingo le ofrecieron a las grandes coaliciones nacionales un servicio invaluable: aportaron una radiografía del voto, que más allá de representar una escala reducida y territorial, ya no tiene detrás ninguna teoría, sino una realidad terrenal.

Con esos números en la mano, los comicios a gobernador de Jujuy, La Rioja y Misiones, más los que se realizarán la semana que viene en Tucumán, Salta, La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego, empezaron a aportar nuevos insumos , a partir de un primer denominador común: en los tres distritos se impuso el oficialismo gobernante. Y los pronósticos que circulan para el resto básicamente coinciden en que tendencia de este domingo se repetirá.

San Luis y Mendoza definirán el 11 de junio, con la perspectiva de continuidad asegurada, al igual que Formosa, que se expresará el 25. Solo Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz mantienen la expectativa de un cambio de signo.

A los analistas no les gusta extrapolar resultados distritales con nacionales, porque los factores locales están muy presentes, y porque la sociedad no le adjudica -con un criterio correcto- los problemas macro a los gobernadores. Pero a la hora de definir estrategias a nivel país, no hay duda de que el desdoblamiento masivo de elecciones provinciales revaloriza el poder de los jefes territoriales.

Horacio Rodríguez Larreta viajó a Jujuy para sumarse a la foto del triunfo del candidato de Gerardo Morales, el economista Carlos Sadir. Pero en el estrado estaban también otros referentes del radicalismo, como Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Mario Negri y Gustavo Posse. El alcalde porteño espera capitalizar esta cercanía a la hora de las PASO. Aunque Morales mantiene su postulación a la Casa Rosada por la UCR, el día después trabajará para Juntos por el Cambio. En este escenario, lo que ven a priori los estrategas del larretismo es que las provincias ofrecen una mejor base para los candidatos acuerdistas que para los defensores de una línea más extrema.

El Frente de Todos todavía navega en un mar de indefiniciones. Pero es inevitable asumir que su candidato necesitará ser compatible con las tendencias que se van viendo en los distritos. Esa fue la razón que empujó a Cristina Kirchner a pensar en Alberto Fernández. Lo que suceda el domingo que viene ayudará a despejar teorías y a construir nuevas realidades.