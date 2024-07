El pedido de paciencia y los planes de Caputo para ganar tiempo y dólares

Es un hecho que en el tercer trimestre del año el Banco Central tendrá menos reservas. En su discurso de ayer en la Exposición Rural el presidente Javier Milei ratificó sus compromisos pero pidió paciencia. Lo que se preguntan los analistas es si el tiempo se volverá un factor escaso, como lo son hoy los dólares.

Los consultores que hacen sondeos de opinión coinciden en que la sociedad se comportó de manera tolerante con el Gobierno. No encuentran otra explicación para justificar los altos niveles de adhesión que todavía obtiene la figura del Presidente, considerando que la economía todavía no repunta , el consumo sigue en baja y la pelea entre inflación y salarios todavía no deja mucho para celebrar . Ya pasaron siete meses y la macro empieza a presentar datos positivos, pero algunas encuestas ya revelan un cambio de tendencia.

Javier Miei

Según el último relevamiento de Zuban Córdoba, para 46% Milei ya no tiene más tiempo para aplicar mejoras. Del otro lado, hay un 43% que le da entre seis meses a un año. En el medio hay una porción pequeña que aún espera el rebote, pero no más de tres meses.

Veamos un poco ahora el cronograma oficial. En dos semanas se conocerá la inflación de julio. Hay expectativa de que perfore el piso de 4,2% de mayo (recordemos que junio tuvo un leve salto a 4,6%). Será una señal de alivio para Luis Caputo , que puso como eje de esta segunda fase de su programa la baja consistente de los precios. Para hacerlo prometió mantener superávit fiscal y retirar pesos a través de la venta en el CCL de los dólares que "sobran" del intercambio comercial . Julio no tuvo aumentos de tarifas.

La brecha está en la mira. Pero no parece haber una obsesión por hacerla desaparecer. Por el contrario, que subsista un par de meses más (hoy está en torno a 40%) es parte del plan . Porque una apuesta fuerte del plan es que el blanqueo genere dólares y recaudación. Los bienes a regularizar que estén en la Argentina (inmuebles, acciones, bonos) serán valuados en moneda extranjera, pero a $ 1000. Hay un incentivo claro a vender divisas en el paralelo y pagar la multa en pesos al valor "oficial" para obtener un ahorro considerable, de algo menos de 30% a los valores de hoy.

Los pesos reforzarán la recaudación, que en agosto ya contabilizará la restitución de Ganancias y permitirían reducir diez puntos del impuesto PAIS en septiembre (nota: Caputo podría haber prometido bajar 5 puntos de PAIS y 5 puntos de retenciones, como gesto al campo).

¿Conseguirá el Gobierno ganar tiempo y retener la paciencia que le pide a la sociedad? Las señales de actividad del mes de julio que se vayan conociendo esta semana empezarán a dar las primeras pistas. No hay que olvidar que el invierno todavía está entre nosotros.