El futuro, la macroeconomia y el desarrollo

Preliminar.

El presente comentario es una modesta contribución destinada en especial a los empresarios, fundamentalmente por el aporte decisivo que pueden hacer, en relación con el desarrollo de nuestro país, por su profundo conocimiento del tema.

Se trata de ideas para someter a intensa discusión y formular desde aquí un programa en profundidad. Es necesario un equipo interdisciplinario que discuta estas ideas, deseche o modifique las inútiles y conserve y desarrolle las que valen la pena.

Finalmente por grandilocuente que suene, es un llamado patriótico al empresariado: ahora se juega la suerte de nuestro país: el definitivo fracaso o la recuperación de Argentina.

Estamos al borde.

Introducción.

Argentina ha llegado a una situación crítica en todos los órdenes de la vida social y económica. No es necesario recordar aquí los índices que dan cuenta de nuestra situación de extrema decadencia, conocida y sufrida por todos.

Desde hace muchas décadas nuestro país vivió algunos pocos periodos de crecimiento y otros de caídas severas cuyo resultado es una sensible decadencia, que involucra casi todos los órdenes de la vida de la sociedad.

Sin embargo, esto no debe ser asumido como irreversible

Hasta hoy, hemos generado un macro-Estado, un verdadero Ogro Filantrópico, que como un vampiro se chupa la capacidad de inversión de los argentinos y atemoriza a los extranjeros, generando esas crisis macroeconómicas tan dramáticas como periódicas. La inversión ha sido bajísima durante las últimas décadas.

Debemos entender una de las causas principales de nuestros fracasos macroeconómicos es el exceso de gasto público y también, que ese exceso deriva de la pobreza estructural.

La pobreza es estructural, cuando la economía de un país no genera la cantidad de empleo necesaria, respecto del crecimiento poblacional. El resultado: cada vez más pobres.

De la pobreza estructural, surge el macro-Estado que debe hacerse cargo de las consecuencias, con asistencialismo, subsidios a tarifas, exceso de empleo público, etc. que se financian con altos impuestos, con deuda y/o con inflación.

Los altos impuestos, la deuda pública y la inflación son los tres peores enemigos de la inversión, pero la historia de nuestro país parece demostrar que son inevitables, porque la pobreza requiere necesariamente subsidios de todo tipo.

Si la inversión es baja, su correlato, la creación de empleo es muy baja. Y si no hay creación de empleo, la pobreza está a la vuelta de la esquina.

Poca inversión - poco empleo - mucha pobreza.

Ésa es la ecuación del fracaso que debemos quebrar.

Debemos, en efecto, cortar el círculo vicioso y para ello se requiere trabajo y conocimiento aplicado. Debemos optimizar el uso de los recursos escasos y aplicarlos a los proyectos con mayor impacto positivo en la productividad del país.

El sistema político no parece tener interés en realizar una planificación para el desarrollo. Desde la Administración de Frondizi no hay un Plan de Desarrollo con la excepción del Plan de la Administración Menem, malogrado por él mismo en su segundo mandato.

Es que quizás, nuestra política, empeñada en ganar elecciones, no es el mejor protagonista para el cambio. En efecto, existe una degradación progresiva en la política, que en los últimos 30 años es incapaz de proponer un plan de desarrollo.

La mejor demostración es su conservadorismo extremo, la persistencia en seguir con la misma estructura, que profundiza los mismos defectos y dramas sociales, la imposibilidad de crecer y la pobreza estructural.

Frente al fracaso hay dos posiciones opuestas, que tienen en común que las "soluciones" que proponen son estrictamente macroeconómicas.

Las soluciones puramente macroeconómicas.

En general y en muy apretada síntesis, los macroeconomistas creen que recreando los equilibrios macro, volverá la inversión y el empleo.

Metodológicamente tienen dos posturas frente a nuestra decadencia:

En un primer grupo están los "conservadores": son quienes creen que se puede mantener la estructura actual y que reforzando y mejorando controles de precios y salarios, y aumentando impuestos es posible disminuir la pobreza.

En consecuencia el verbo que señala la acción es "redistribuir" o sea, corregir la errónea distribución espontánea del mercado, con controles, impuestos y subsidios. Para los "conservadores" la riqueza está, existe, sólo es cuestión de redistribuirla.

Los conservadores creen que con estos instrumentos se llegará a la estabilidad macroeconómica.

¿Y la inversión? La respuesta es que el Estado es el verdadero protagonista de la inversión.

El fracaso de los conservadores está a la vista. El Estado, urgido por la atención financiera de la pobreza estructural, carece de cualquier posibilidad de inversión.

Las empresas estatales son un probado fracaso.

Además con pobreza superior al 40%, siempre en aumento por la falta de empleo, no hay control de precios y salarios posible frente a la inflación. Los actores económicos vulneran los controles para sobrevivir, no hay control que valga frente a la amenaza de extinción del patrimonio. La inversión privada, amenazada por controles, inflación e impuestos es exigua o nula, cada vez hay menos empleos y cada vez más pobres. La supuesta inversión del estado es inexistente, asolada por el déficit fiscal.

Es el camino de la Argentina de las últimas ocho décadas, con los resultados a la vista.

El segundo grupo es el de los "macroeconomistas libres": son quienes creen que la pobreza estructural se combate con mercado libre y equilibrios monetarios que provocarán la estabilidad y por consecuencia la inversión doméstica y externa, y el fin de la pobreza estructural.

Por supuesto que coincidimos con estas ideas. El desafío es su aplicación lisa y llana en un país con 45% de pobres e indigentes.

Estas ideas centradas en el puro equilibrio son aplicables con estándares "normales" de pobreza.

Pero a partir de la crisis de 2000 nos encontramos frente a un ideal inaplicable en Argentina.

En efecto, el deseado equilibrio macroeconómico sólo puede obtenerse a partir de la cesación de la inflación y la baja de impuestos, con lo cual los subsidios a la pobreza, el gasto social, se vuelve imposible.

Peor aún, la experiencia indica que la presión de la pobreza es tal, que el gasto público y los subsidios directos e indirectos se financian con deuda pública, (para no emitir), y esa deuda pública cuando no está destinada a la inversión, es lo único peor que la inflación.

No interesa si lo hacemos paulatinamente o en "100 días", el resultado es siempre el mismo, la idea es socialmente impracticable sin un Plan de Desarrollo.

Un Plan de Desarrollo.

Creemos que los equilibrios macro son un efecto y no una causa en economías de pobreza estructural. En efecto, si no producimos más no habrá más empleo, persistirá la pobreza y el imprescindible gasto social que se financiará con emisión o con deuda.

Para que los equilibrios macro se produzcan en la desafortunada situación argentina, es necesario un potente Plan de Desarrollo destinado a generar empleo en forma urgente y disminuir el gasto social. Un Plan que sólo puede realizarse con el intenso concurso del sector privado.

Por ahora los equilibrios macro son pura ilusión.

Primero hay que producir más, mucho más, y después como consecuencia, tendremos el equilibrio, porque lo esencial es que nuestro país produce poco y emplea poco. Mientras tanto intentaremos sostener los equilibrios macro lo mejor posible, seguramente de modo deficitario, defectuoso.

Podemos aprender de nuestra historia: en el siglo XIX la Argentina de Sarmiento y Alberdi armó un plan de la nada. Tampoco había moneda, la pobreza era extrema, la producción y el comercio nulos. Carecíamos de cualquier equilibrio macroeconómico, la moneda era anárquicamente emitida por las Provincias.

El Plan fue un plan de desarrollo, de producción. La principal dificultad es que no éramos un mercado; igual que hoy. En efecto, el primer censo de 1870, realizado por Sarmiento demostró que éramos menos de 1800000 habitantes.

La primera idea, base de todo el Plan, fue entender que el mercado estaba en el exterior.

El Plan aprovechó los nuevos mercados, aquellos que nacían como fruto de la Revolución Industrial. En el siglo XIX Argentina fue capaz de cumplir el desafío y aprovechar con creces los mercados nacientes para su novel producción agropecuaria.

¿Cómo lo hizo?

Argentina gracias a Alberdi y a muchos más, se dotó de una Constitución liberal y capitalista, con enfática defensa de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad.

Desarrolló tres ejes gracias a sus instituciones y a impuestos casi nulos: Infraestructura; Inmigración y Educación libre gratuita y obligatoria. (No había casi impuestos, salvo el arancel de importación).

Los Inmigrantes trajeron las técnicas de cultivo y crianza, ausentes en Argentina.

La Infraestructura dotó al "Desierto" de trenes y puertos para exportar la producción.

La Educación construyó una clase media a partir de los inmigrantes iletrados.

En pocos años, menos de cincuenta, el "desierto" de Martín Fierro se convirtió en una de las cuencas agropecuarias más ricas del mundo.

El propósito de este trabajo es proponer algunas ideas transformadoras que pueden ayudar significativamente a cambiar la gravísima tendencia declinante.

El Objetivo.

Para tener un Plan hay que tener un objetivo. Ese objetivo es la extinción de la pobreza o por lo menos sacarla de la faz estructural, como desafío de crecimiento. La pobreza sólo disminuye con empleo. Y el empleo sólo se crea con inversión.

La Argentina debe llegar en pocos años a invertir masivamente en las actividades que producen empleo y desarrollo eligiendo aquellas en las que tiene significativas ventajas comparativas.

Multiplicar su producción agraria, recuperar los mercados perdidos, desarrollar la agroindustria y las industrias en las que sea competitiva, promover la extracción e industrialización de sus minerales y el desarrollo de su riqueza de fuentes de energía, convencionales y no convencionales. Debe potenciar el desarrollo de sus industrias basadas en el conocimiento, favorecer el turismo receptivo y debe desarrollar todos los servicios comerciales conexos. Y tantas ideas más.

El objetivo es más producción y más comercio, más actividad económica, más empleo, menos pobreza.

Para cumplir tal objetivo, se requiere además la inversión en infraestructura económica y social, al servicio del crecimiento de la producción y el comercio.

¿Existe el mercado para la producción que se intenta?

La primera limitación es idéntica a la que afrontaron los Fundadores: Argentina no es un mercado. En efecto, el mercado interno es ínfimo, cuarenta y cinco millones de habitantes de los cuales el cuarenta por ciento es pobre. Nuestro único mercado es la exportación.

Nuestro modelo de desarrollo debe parecerse más al de Corea del Sur después de la guerra, que a Brasil que tiene un mercado interno. Exportar, exportar, exportar.

Entonces el primer paso teórico es abandonar las ilusiones de un mercado interno: no existe. Y no puede estimularse imprimiendo moneda: la moneda rebota en forma de inflación.

Hoy la oportunidad son los enormes mercados asiáticos que paulatinamente se incorporan al consumo, no sólo de bienes agropecuarios, sino de una variadísima cantidad de mercaderías.

Nuestro país puede participar intensamente de esta nueva oportunidad, de la cual se ha privado por persistir en acrecentar un inexistente mercado interno cuando debe concentrarse en el mercado externo.

Y para ello es imprescindible un cambio profundo en nuestras anquilosadas instituciones apegadas a la redistribución y no a la producción.

El verbo es producir, no redistribuir.

Pero además si exportamos más los equilibrios macro se facilitan con la entrada de divisas.

Un nuevo Plan de desarrollo.

Es muy difícil en esta apretada síntesis describir un Plan, porque es eso precisamente lo que debemos hacer.

Tenemos algunos activos:

La enorme presión fiscal podría disminuirse enérgicamente para los nuevos proyectos de inversión, con una garantía de estabilidad fiscal, que tan buenos resultados produjo en la minería.

Los argentinos poseen suficientes ahorros para movilizar la economía. No han "fugado" capitales; los han protegido de la voracidad del estado. Se puede intentar seducir - no castigar- a los argentinos y extranjeros que inviertan activos del exterior en proyectos en Argentina, lo cual se sumaría al estímulo fiscal del ítem anterior. (Es importante destacar que la repatriación de capitales debe invertirse en la economía real y no en certificados de depósito u otros activos financieros).

Existen proyectos de habilitación de tierras infértiles, más de 4 millones de Ha, con bajísimos costos de infraestructura y tenemos la mejor tecnología agropecuaria del mundo, en un momento de altísimos precios.

Habría que estudiar una disminución enérgica y progresiva de los impuestos de las explotaciones agropecuarias que aumenten la producción.

Es obvio la necesidad de rediseño de la regulación en energía, favoreciendo la inversión.

Lo mismo en oil & gas.

Siete de los diez mil unicornios de Latam son argentinos radicados en el exterior. Hay que desarrollar condiciones amistosas para que en el futuro se queden en nuestro país.

Se debe incluir al sector comercio y servicios.

También al sector financiero en tanto contribuya a los proyectos de inversión.

Estos son ejemplos conocidos por todos. Hay muchísimos más.

El instrumento fundamental para este crecimiento de la inversión es la exención tributaria temporal para los nuevos proyectos.

El estado no se perjudicará porque cobrará los mismos impuestos de la economía precedente.

La primera tarea es hacer un inventario de las acciones posibles, de carácter general y también las enfocadas en cada sector.

La segunda es diseñar las regulaciones de liberación, para atraer la inversión.

Nada de esto es fácil de concebir ni de ejecutar.

Pero es la única salida.