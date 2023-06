El fideicomiso de Maratea: ¿Ingenio o piedra en el zapato?

La Argentina atraviesa una de sus cíclicas crisis económicas derivadas de múltiples factores: déficit fiscal con emisión monetaria, nivel de inflación top 3 a nivel mundial, depreciación del peso y desdoblamiento cambiario, endeudamiento e ineficiencia del gasto público, entre otros. A fuerza de tanto resistir a los tsunamis de la economía, los argentinos sabemos ser solidarios con quienes más lo necesitan. Sin embargo, ese sentimiento sublime puede convertirse en un tormento cuando está en juego la pasión futbolera que nos ordena "salvemos al club".

Esta es la historia que está viviendo el joven influencer @santimaratea acompañado por sus 3,7 millones de seguidores en Instagram.

"Pepe" Santoro es el ídolo que convoca

Miguel Ángel Santoro, ex arquero, DT y gran maestro formador entre otros del "Dibu" Martínez, de glorioso recorrido deportivo en el Club Atlético Independiente de Avellaneda, fue quien dio el puntapié inicial y el primero en apoyar la idea de Santiago Maratea, reconocido recaudador con fines sociales o benéficos.

El método utilizado por Maratea es conocido a nivel mundial como crowdfunding ("financiación colectiva") y permite obtener financiamiento masivo "on line" a través de plataformas especializadas, donde se reciben donaciones para proyectos determinados, con prescindencia de intermediarios financieros.

"Santiago me dijo "quiero que me acompañes en esto" y no lo dudé ni por un segundo. Cuando hizo la colecta para los incendios en Corrientes fui uno de los aportantes. Y después, cuando hizo otra para una chica que estaba con problemas de salud, volví a aportar" declaró Santoro al diario Olé.

Y agregó: "Yo soy hincha de Maratea desde antes de conocerlo. Él no tiene la camiseta de Independiente, pero ahora se la puso y la va a defender como el mejor. Creo en él, es un muchacho muy serio, muy noble. No tengo dudas de que le va a dar una gran mano a Independiente para organizar a la gente y que puedan hacer su aporte en un momento tan difícil del club. Es una persona sincera, que va a poner todo".

Miguel Ángel Santoro, ex arquero y DT en Independiente, fue quien dio el puntapié inicial.

Sobre el presente del "rojo" Santoro apuntó: "Se me llenan los ojos de lágrimas... Yo trabajo en Inferiores y tenemos a 49 chicos que no pueden jugar por la inhibición. Que no les quepa la menor duda que esto va a ser transparente. Estoy acá con toda honestidad y sentimiento. Tenemos que ser conscientes de esta difícil situación: nuestro corazón rojo, siempre vibrante, hoy depende de esto para poder seguir latiendo".

IGJ vs. Maratea, el chico de la colecta

Según la ley argentina: "Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante (Santoro), transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario (Maratea), quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario (persona a quien se trasmite la propiedad al concluir el fideicomiso)." (Arts. 1666, 1671, 1672, 1673 y sgtes. CCyCN).

En medio de una gran acogida entre los socios, simpatizantes, futbolistas, exfutbolistas y aficionados en general, quienes rápidamente hicieron sus aportes solidarios a favor del club de Avellaneda, la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó una resolución declarando "ineficaz e irregular" la inscripción del contrato "FIDEICOMISO MATAREA ROJO GOGO" efectuada el 21 de abril de 2023 ante el Registro Público de contratos de Fideicomiso del Colegio Público de Escribanos de la Provincia de Neuquén, encomendándose al Departamento de Asuntos Judiciales iniciar una acción tendiente al nombramiento de un interventor (informante-controlador). (Resolución Particular IGJ N°449/23).

El titular del organismo, Ricardo Augusto Nissen , precisó que Maratea "deberá abstenerse de seguir actuando en procura de aportes de nuevos fondos hasta tanto se inscriba de una vez en la IGJ, lo cual no ha hecho aún, pese a las intimaciones efectuadas al respecto".

El titular de la IGJ, Ricardo Augusto Nissen

En un reportaje con radio AM 750, Nissen sostuvo: "Vimos que había mal olor en todo esto y decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público. Porque, en definitiva, no es otra cosa que la voluntad de los aportantes de colaborar con un fin tan noble como salvar a un club de fútbol".

Por el lado del fideicomiso, el asesor jurídico Claudio Levy , dio respuestas sobre algunos cuestionamientos: "Este contrato es mucho más simple de lo que parece. El fiduciante es Pepe Santoro, que lo que hizo fue aportar $ 32.000, que es el máximo que surge de los links de Mercado Pago, para los gastos de constitución del fideicomiso, que se puso en funcionamiento con la existencia de un patrimonio de afectación directo que es ese monto".

El letrado aclaró el por qué Independiente no figura como beneficiario del contrato: "El club está sujeto a un cúmulo de deudas y existe el riesgo de que la recaudación de esta donación quede en Independiente y no cumpla con la finalidad del fideicomiso, por eso es imperioso aislar esos activos".

Con relación a la jurisdicción elegida, Levy señaló que Neuquén fue la primera de las peñas de hinchas del club que se movilizó para realizar donaciones y que además, "es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos. Nadie quiere evitar nada. Acá había un interés de salir rápidamente a hacer esta recaudación".

La verdad según Maratea: "No es caridad lo que hago"

En respuesta a los públicos reproches sobre la colecta, Santiago subió a su Instagram unas stories con videos que explican las dudas planteadas por los usuarios.

El primero que subió fue una captura de pantalla con la suma recaudada hasta ese momento: $ 811.636.550,78 (al 31/05/23), cuyo objetivo de máxima es saldar la millonaria deuda de Independiente (unos u$s 23 millones de dólares).

"Hoy quiero aclarar esto, porque sé que están desinformando en todos los medios. Y lo quiero hacer para la gente que es parte de la colecta. Como suelo decir, en este país, a veces la verdad es poco creíble".

Santiago subió a su Instagram unas stories con videos que explican las dudas planteadas por los usuarios.

"No hay nada al fideicomiso que lo una con Capital, por lo tanto no deberíamos inscribir al fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos de buena voluntad. El fideicomiso se hizo en Neuquén, Independiente no queda en Capital y el América que es el primer acreedor [del club] queda en México".



"Obviamente, ni yo, ni nadie de mi equipo tiene nada para ocultarle a IGJ y no más que nuestra buena voluntad ya que todo lo que hacemos está en ley".

"¿Cómo lo hicimos en Neuquén estás diciendo que todo el Colegio de Escribanos de Neuquén y la AFIP de Neuquén es igual de turbio y está en complicidad conmigo? Se les cae la mentira".

"Yo me llevo el 5% y el resto de los gastos la verdad que no lo sé. Se los averiguo, o sea los gastos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites... Se los averiguo. Pero sigue siendo el 5%. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5,8%. Estoy redondeando para que entiendas".

"Para los que no saben que es una adenda, básicamente es un agregado. Es agregarle algo a un fideicomiso. Hay algunos medios que interpretan esto como algo turbio. Como si estuviéramos cambiando el fideicomiso. Es lo más normal del mundo en un fideicomiso".

"Lo que estamos cambiando es simplemente tener la posibilidad de abrir una cuenta en el exterior, para que los hinchas que están en el exterior puedan depositar. Porque el fideicomiso no contemplaba eso".

"Según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar los que están trabajando en él. Yo soy uno de ellos. Ese plan de pagos de 30.000 dólares, que es para pagar el 5%, es una vez por mes. Yo debería haber cobrado y pedí no hacerlo porque no cubrimos aún la plata del América (al club mexicano se le adeudan unos u$s 6 millones de dólares por el pase del delantero Cecilio Domínguez). Y me dijeron que si no quería hacerlo, había que cambiarlo. En la adenda agregamos también que no era obligatorio cobrar cada 19 del mes".

El mayor desafío para el joven Maratea, a poco de cumplir 31 años, es mantener la credibilidad y transparencia como su principal activo, aunque deba lidiar cada minuto explicando hasta el hartazgo que las transacciones de la cuenta que sólo él gestiona están auditadas (buenas prácticas, compliance o cumplimiento normativo). Esa ímproba tarea lo lleva muchas veces a tener que demostrar lo que es obvio.

"El conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato; la experiencia, no leyéndola" (Francis Bacon (1561-1626), canciller de Inglaterra, célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico)

En sus duelos en las redes sociales algunos promiscuos de la opinión lo han difamado y hasta le han sugerido que "devuelva el dinero con sus intereses" a cada aportante. Otros han preferido llevarlo hasta el lodazal de la política, donde todo se discute y se mezcla con el afán de ensuciar la imagen del adversario / enemigo de turno.

Ese es el campo propicio donde más cultiva el profano y gobierna la indecencia.

Esta ingeniosa colecta hasta el momento parece no contradecir las reglas impuestas por la FIFA, que habilitó a unos 90 juveniles del "rojo" hasta 15 años de edad, para que puedan inscribirse en competencias oficiales, a excepción de los equipos profesionales del club. A futuro podría significar un mecanismo colectivo de autogestión muy beneficioso para una gran mayoría de clubes endeudados, facilitando la cancelación en forma voluntaria y directa con los acreedores sin acudir a la sede judicial.

Y también, valdría la pena quitar las piedras que tanto nos dificultan avanzar, dándose el marco legal adecuado para replicar esta experiencia en ayuda de otros grupos sociales con necesidades básicas insatisfechas, descartando a la intermediación parasitaria.