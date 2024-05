El dólar y los mensajes de los mercados al Gobierno

Hay señales que deberían tomarse en cuenta y no subestimarse. El dólar libre en sólo tres ruedas subió 14% e igual movimiento tuvieron el "contado con liqui" y el MEP en la Bolsa. El riesgo país trepó 7% en un día y olfatea los 1.400 puntos. Es cierto que hay ventas desde hace unas jornadas en los "emergentes malos", una subcategoría de los "emerging markets" que encabezan Ecuador, Argentina, Líbano, entre otros. Son los que más altos rendimientos, y más alto riesgo poseen. Pero hay factores domésticos que entraron en juego. Son todos corregibles, no alarmantes.

El mercado puntualmente le está enviando mensajes al gobierno a través de diferentes medios. ¿Se apuró el BCRA en bajar la tasa de los pases, la semana pasada, 10 puntos más, a 40% anual? Seguramente con tasas más elevadas, estos traspasos al dólar hubieran sido mucho menores. Colocarse a plazo fijo rindiendo 2,5% mensual a 30 días es un canto a la esperanza. En favor de Santiago Bausili, está el hecho de que es muy difícil acertar con el timing de la baja de tasas. Puede decirse que tardaron en comenzar el proceso de bajas hasta marzo y que en la última ocasión, se apuraron. Pero, de nuevo, es fácil verlo ex post.

Igualmente no se trata de pecados mortales. Al fin y al cabo el MEP y el "contado con liqui" están a los mismos valores ahora que el 22 de enero. Desde entonces mucha inflación ha corrido bajo el puente. Y el equipo económico tiene a mano herramientas como para revertir la tendencia rápidamente. ¿Qué pasaría por ejemplo si el gobierno decide modificar el dólar "blend", hoy un mix de la cepa oficial de la moneda norteamericana y la cepa "CCL"?. El 80% y el 20% respectivamente. Está a tiro de resolución llevar ese mix a 70% y 30%, lo que elevaría el dólar exportación surgido de ese "blend" algo que agregaría más oferta al "CCL" y lo tumbaría en medio de la liqudiación de los dólares de la soja. Sacrificaría, claro, la acumulación de reservas. Fuentes del Ministerio de Economía desmentían categóricamente esa posibilidad. No lo ven necesario y además quieren eliminar cualquier tipo de apuestas en ese sentido, sobre todo en medio de la liquidación de los dólares de la soja. De crecer estas versiones, frenarían la oferta de dólares del campo en el mercado oficial. Un dato relevante en ese sentido pasó ayer por el volumen de negocios en el mercado oficial de cambios, que siempre reflejan, si ese volumen es alto, que hay ventas de exportadores y no "efecto silobolsa", con apuestas a una devaluación o mejora en los precios de la soja. Fueron u$s 330 millones los negociados, frente a los 305 millones, 218 millones y 272 millones operados en las jornadas previas. Hubo liquidación de soja. Debería seguir en ascenso. Pero hay que esperar.

Otra dato importante lo aportó el economista Eduardo Ganapolsky, PhD en UCLA y director de Proficio. Destacó que el precio del dólar implícito en la reciente colocación de Bopreal, poco por encima de los $1300, es lo más aproximado existente hoy a un dólar auténticamente libre. Es el precio que pagaron aquellos que necesitaban girar dólares al exterior, comprando esos Bopreal con pesos y vendiéndolos en el mercado secundario. Recuérdese que las compras de "CCL" hoy están limitadas en cuanto a monto diario y además se penaliza al comprador con restricciones de acceso al mercado oficial. La libertad del "CCL" es muy relativa, bajo fianza, y no mide a pleno la expectativa del mercado sobre el valor que podría tomar el dólar una vez que le abran las rejas y se lo deje libremente circular por las calles del microcentro. El "blue" tampoco es representativo por el monto de operaciones y porque empresas no pueden acceder a su operatoria por razones impositivas.

Entre los diferentes mensajes del mercado al gobierno se suma el hecho de que, pese al incremento de las liquidaciones de exportaciones de soja, el "CCL" siguió en alza. La contracara: no está muy lejos, ayer clausuró a $1.257, del valor libre auténtico, del dólar Bopreal planteado por Ganapolsky.

Hay un aspecto monetario que no se toma demasiado en cuenta y que está también detrás de estos movimientos cambiarios. En un mes la base monetaria creció 25,3% a $15,8 billones. Es por compra de dólares que hizo el BCRA. Pero ello no significa, con el cepo y la obligación de liquidar que tienen los exportadores, que haya demanda de pesos por ese monto. Los pesos de más que no se quieren pueden irse al dólar. ¿Cuántos de esos pesos del aumento de base monetaria no se desean? Imposible saberlo.

También hay otro tipo de interrogantes que van detrás del movimiento del dólar. ¿Qué tipo de régimen monetario va a surgir tras las liberación del cepo? Javier Milei insiste con la dolarización endógena y los beneficios de la deflación. Eso crea dudas e incertidumbre.



El mercado así lo está llenando con mensajes al gobierno con esta suba del dólar. No cebarse. Mostrar gestión política y aprobar ley Bases. Dar certezas de cuál será el régimen cambiario y monetario al final del túnel. Tan simple como ello. Y los goles se gritan siempre cuando la pelota ingresa en el arco. No antes.