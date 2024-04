El dólar, del cepo a una tobillera electrónica

El gobierno entra en etapa de definiciones en este segundo trimestre que marcarán su gestión a fuego . El nuevo proyecto de ley Bases y el Pacto de Mayo son determinantes y los ojos de los inversores están puestos en las negociaciones. La intención oficial es que se comience a tratar "Bases II" en la semana del 15 pero hasta ahora todo viene a un ritmo lento , reuniones a las que acuden más de 10 personas y que no se terminan cerrando acuerdos para aprobar iniciativas. Recuérdese que ya pasó un mes de la primer convocatoria a legisladores del PRO a la Casa de Gobierno .

A algunos legisladores les llama la atención que quienes recaban información y analizan propuestas no son funcionarios sino asesores que luego reportan a la Jefatura de Gabinete . La incorporación de la reforma laboral, clave para que las cesantías en el sector público sean rápidamente absorbidas por el sector privado, puede ralentizar las conversaciones.

Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias

Pasan las semanas y el descenso de la inflación viene dando una mayor sustentabilidad al plan económico. Para que no impacte en marzo, el ministro Caputo dejó para este mes la suba del impuesto a las naftas y la de las tarifas de gas . En las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial el nuevo esquema que los consumidores notarán en las facturas que reciban en mayo.

La inflación en los supermercados se viene desacelerando a un ritmo mayor al esperado. El mes pasado, los aumentos de una canasta tipo fueron de 7%. Hay un fenómeno en varios productos que directamente rebajan fuerte precios ante la acumulación de stocks. El modelo cambió: hasta diciembre, acumular mercadería era cubrirse ante aumentos semanales y una sobreabundancia de pesos. Quemaban en las manos de los consumidores y empresarios . Ahora quema ese stock acumulado en diferentes canales de comercialización agravado por una fuerte caída de la demanda, por la recesión. Vaya como ejemplo lo que sucede con la yerba. La existencia del Instituto de la Yerba Mate aseguraba a los productores un alto precio que luego, por definiciones oficiales, conspiraba contra los consumidores. El mercado de la yerba es altamente competitivo. Muchas empresas, muchos productores, muchos consumidores. De hecho, en la gestión de Alberto Fernández el kilo de yerba trepó 1400% de punta a punta bien por encima de la inflación. Hay mucho stock acumulado en los canales de distribución. El que aumenta se queda afuera.

Las postergaciones de los aumentos de naftas y el gas estuvieron orientadas a que marzo muestre un descenso frente al 13,2% de febrero. Mostrar que el índice mes a mes va en descenso es clave en expectativas y en lo político. El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para GBA presentó un alza de 12,7%, menor que el 16,3% de febrero y el 15% que el INDEC había difundido para esa región. El viernes 12 se conocerá el dato clave del INDEC.

El levantamiento del cepo no es inmimente . Todo lo contrario: se estiará al máximo. Cuando se lo levante, el dólar tendrá tobillera electrónica para seguir de cerca sus movimientos . El equipo económico es muy conservador. El levantamiento del cepo es un camino de ida. El plan del BCRA es seguir acumulando reservas, (más en este trimestre de oro con la llegada de las divisas de la soja) e ir bajando los pasivos remunerados (la ex "bola de Leliq"). La deuda del BCRA va a pasar al Tesoro. La soja no sólo aporta dólares sino pesos por las retenciones. En momentos en que la recesión afecta la recaudación impositiva, hoy se dará el dato de marzo, las retenciones actúan como un estabilizador del desbalance fiscal.

El cómo y cuándo salir del cepo no está definido. El acuerdo vigente con el FMI prevé el anuncio de un nuevo marco de política monetaria este mes, eventualmente una nueva reducción de las tasas en pesos en la semana del 15. Para fines de junio, el gobierno se comprometió con el FMI a poner fin al invento argentino del "dólar blend", surgido en la gestión de Sergio Massa y también a publicar una hoja de ruta para la eliminación de los controles. El Impuesto PAIS sobre las importaciones tiene fecha de vencimiento en diciembre.

Pero el fantasma del atraso cambiario acecha. Los mercados a futuros del MATBA Rofex igual no reflejan saltos significativos por lo que ese fantasma se posa más en conversaciones entre economistas y empresarios. El crawl del 2% es sagrado hasta la liberación del cepo. Por ello la importancia de que ceda la inflación rápido, aún a costa de una alta recesión, para que no alentar fantasmas.