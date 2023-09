El desafío fiscal de Ganancias empieza por consolidar el Presupuesto 2024

El Gobierno se impuso un desafío fiscal notable, al lanzar un paquete de beneficios fiscales destinado a compensar la pérdida de ingresos que causó el salto inflacionario posdevaluación . Los análisis por ahora solo proyectan la foto de los anuncios, pero nadie está en condiciones aún de estimar su dinámica. El equipo económico se mantiene confiado en la posibilidad de administrar su impacto, porque sabe que cuenta con recaudación extra y con la chance de recortar en el último mes y medio del año, una vez que la elección presidencial esté resuelta.

Pero como si no tuviera poco con las medidas ya en ejecución, también se propuso incorporar al régimen actual la eximición del impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobran menos de 15 salarios mínimos. Su objetivo es conseguir darle continuidad a una decisión que se aplicó por un decreto solo hasta fin de año.

El proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados tuvo ayer un veloz tratamiento en la comisión de Presupuesto, que firmó un dictamen para que hoy pueda llevarse adelante la sesión especial pautada por el oficialismo. Los integrantes de Juntos por el Cambio, como era de esperar, anticiparon su rechazo (presentaron un dictamen por la minoría), y la incógnita quedó en manos de los representantes de La Libertad Avanza, bloque que lidera el candidato presidencial Javier Milei.

La oposición cuestiona la propuesta, pero tiene una oportunidad que por ahora no exploró: aceptar debatirla si consigue que su efecto en las cuentas públicas sea incorporado al Presupuesto 2024.

El texto que envió el equipo de Sergio Massa el pasado viernes 15, como lo dispone la Constitución, cumple la formalidad de habilitar el instrumento legal que regula el funcionamiento del Estado. Aunque los partidos representados en el Congreso no concuerden con sus cifras, les corresponde votarlo para no dejar al Poder Ejecutivo sin la ley que autoriza los giros de fondos a los ministerios. La oposición ya representó ese papel en 2021, y no estuvo bien. Alberto Fernández y Martín Guzmán prorrogaron la norma vigente por decreto.

Lo que puede hacer Juntos por el Cambio, si quiere empezar a actuar de manera responsable, es plantear que la reforma de Ganancias y el Presupuesto sean consolidadas en la misma ley, ya que eso implica asumir el beneficio pero también exponer de dónde provendrán los recursos. Economía ya dejó claro que aspira a elevar la presión fiscal, por la vía de reducir exenciones o por el nuevo mínimo de Ganancias para grandes empresas. Es probable que el resultado de la elección transforme este debate en abstracto. Pero en algún lugar hay que empezar.