Una fórmula consensuada para atraer dólares es más eficiente que un shock

En la economía no hay alquimias que resuelvan los problemas de un día para el otro. La histórica encrucijada entre shock o gradualismo muchas veces pasa por alto que ninguna opción funciona si los que tienen que seguir ese camino creen que no conduce a algo positivo. Por sigue siendo central tener un diagnóstico correcto y un objetivo a cumplir que sea compartido por la dirigencia que lo debe aplicar y los agentes económicos que lo deberán cumplir. Cuando esas condiciones se dan, ver como llegar de un punto al otro se vuelve una circunstancia menos dramática.

El dato que pocos miran y podría desinflarle la 'alegría' a la Fed por la baja inflación en Estados Unidos



El Gobierno necesita dólares y no quiere una devaluación que provoque un salto competitivo, porque tiene la convicción de que causaría un mayor desorden del que espera corregir. Por eso el denominado dólar soja no dio el resultado esperado. La creación de fórmulas complejas conspira contra la propia meta, porque cuanto mayor es la cantidad de variables que condicionan su éxito, las chances de que funcionen inevitablemente caen. Al agro, además, no le ofrecieron ninguna zanahoria impositiva como al resto de los sectores exportadores que tuvieron su plan de estímulo. Por eso, aunque el dólar soja se mantenga sin cambios, podría sumar como plus un bono fiscal que pueda ser aplicado el año que viene al pago de retenciones.

La Justicia le ordenó a Rodríguez Larreta que retire a la Policía de la Ciudad de la custodia a la casa de Cristina en Recoleta



La entrada de más dólares no solo es imprescindible para mantener la actividad productiva, sino también para quitarle demanda a las cotizaciones financieras. Con ese foco, el equipo económico procura que haya menos pesos sueltos que busquen convertirse en dólares, porque ese circuito no termina bien: el tipo de cambio sube, la inflación aumenta y la tasa de interés necesaria para retener los depósitos en moneda local también.

Los emergentes vuelven a sufrir salida de capitales, y la Argentina lo siente



Para desactivar este frente, la fórmula sencilla es la más eficiente: el Tesoro debe dejar de demandar pesos al Banco Central. Esa es la razón del recorte presupuestario y de la quita de subsidios a las tarifas, entre otras medidas que Sergio Massa fue anotando en su capítulo de orden fiscal. Pero no son las únicas. El Central empujó a los bancos a aceptar más plazos fijos ajustados por UVA. Se trata de una reacción ante la inusual caída que evidenció el stock de estas colocaciones, que obedeció al impulso de dolarizarse que desató la renuncia de Guzmán en julio, y al hecho de que a las entidades financieras no les resulta redituable recibirlos.

Massa y su equipo saben que simplificar esquemas esquemas es lo deseable. El FMI también, y por eso el intercambio "técnico" no cesa. La mesa de los anuncios espera.

Sergio Massa y Wado de Pedro recibieron al embajador de Malasia: ampliar las inversiones de Petronas, en agenda