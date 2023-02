El ciclo de elecciones anticipadas

De acá al 14 de mayo se realizan elecciones provinciales, incluido gobernador, en diez provincias argentinas. Si bien estos comicios no anticipan el resultado nacional de la presidencial del 22 de octubre, sí crean clima y consecuencias políticas.

En el caso de la oposición, hasta ahora este proceso ha mostrado dificultades para definir las candidaturas. Quizás estos problemas, que se agravan en función de la interna por la candidatura presidencial, hacen difícil ordenar los procesos electorales a nivel provincial.

Las elecciones provinciales anticipadas comienzan el 16 de abril en dos provincias patagónicas: Río Negro y Neuquén.

En la primera, Juntos por el Cambio no logró preservar su unidad. El 1° de febrero se anotaron 10 alianzas para competir. Ellas surgieron de acuerdos y no de internas o unas PASO, que no rigen en la provincia para las elecciones locales.

Río Negro es un distrito muy particular, gobernado por un peronismo disidente liderado por el ex gobernador Alberto Weretilneck -hoy ocupa una banda en el Senado de la Nación-, a quien sucedió la actual gobernadora, Anabela Carreras. Weretilneck va por un nuevo mandato. Se presenta por la alianza Juntos Somos Río Negro y con Pedro Pesatti como vicegobernador.

Este espacio está conformado por el partido del mismo nombre, el Movimiento Patagónico Popular y dos fuerzas municipales: Todos Somos Oro (Fernández Oro) y el Movimiento Vecinal de Integración y Cambio (Catriel).

Juntos por el Cambio se presenta en dos listas. Por un lado Cambia Río Negro, integrada por la Coalición Cívica-ARI y el PRO -que responde a al conducción nacional de este partido-, y por el otro Choele Presente y Futuro, integrada por el Partido Unión y Libertad y la Unión Cívica Radical, que responde a la conducción nacional del radicalismo. Esta división hace muy difícil el triunfo de la oposición nacional en Río Negro. Sin esta fractura, Juntos por el Cambio tenía más posibilidades de iniciar el proceso de elecciones provinciales anticipadas con un triunfo.

En Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino, fundado por los hermanos Sapag en 1961, ha ganado todas las elecciones provinciales desde entonces. Se presenta con su denominación tradicional y lleva 10 listas colectoras, sumando por este mecanismo alianzas extrapartidarias.

Juntos por el Cambio se presenta también en este caso dividido. Por un lado, el sector integrado por el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino irá con Rolando Figueroa, un ex del MPN, y por el otro el de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-ARI, que apoya la postulación del diputado nacional Pablo Cervi. Neuquén siempre ha sido un distrito difícil para quienes intentaron competir con el MPN. Pero Juntos por el Cambio, al dividirse, disminuye sustancialmente sus posibilidades de ganar.

La Coalición Cívica en Río Negro se presenta en alianza con el PRO, en cambio, en Neuquén, lo hace con la UCR.

Hasta acá, las pautas de la conducción nacional de Juntos por el Cambio, de primero consensuar las candidaturas, si esto fracasa definirlas de acuerdo a encuestas y si esto no se logra hacer una interna partidaria, ha fracasado.

Pero el proceso electoral ha comenzado en realidad este domingo 12 de febrero, con la realización de las PASO en La Pampa para elegir candidatos a gobernador. Esta provincia las tuvo en el ámbito local, lo que no sucede en Río Negro ni en Chubut. Juntos por el Cambio ha mantenido en este caso su unidad. Se presentó con dos listas en estas primarias que no fueron obligatorias, pero pudieron votar los no afiliados: una articulada por el PRO y otra por la UCR.

Las PASO pampeanas, aunque el distrito represente el 0,86% del padrón electoral nacional, han adquirido efecto nacional para la oposición. Tanto la conducción del radicalismo como la del PRO han apoyado a sus respectivos candidatos, al considerar que el resultado tenía interés nacional al ser el primer hito del proceso electoral de 2023. Es así como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich viajaron para apoyar a los candidatos de su partido, como también lo hizo Gerardo Morales al propio.

La Pampa muestra hasta ahora triunfos sucesivos del peronismo desde 1983.

El 7 de mayo tienen lugar elecciones en Jujuy, Misiones, La Rioja y Tierra del Fuego. En este caso, tampoco será fácil la búsqueda de consenso.

Una semana después, el 14 de mayo, tiene lugar la elección de gobernador en Salta, San Juan, Tucumán y La Pampa. En la primera de estas provincias Juntos por el Cambio muestra tensiones y en Tucumán un riesgo concreto de división. Pero en el caso de San Juan, es el peronismo el que se divide. El ex gobernador José Luis Gioja compite -por fuera del partido- con el gobernador Sergio Uñac, que va por su tercer mandato.

En definitiva, si bien las elecciones provinciales no anticipan resultado, las divisiones que en ella está mostrando Juntos por el Cambio implica el riesgo de perder gobernaciones, aun en distritos grandes, un riesgo que el oficialismo nacional enfrenta en menor medida.

