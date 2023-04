Cómo es la estrategia elegida por Economía para contener la brecha en tiempos de arcas flacas

La necesidad de conseguir dólares y frenar la suba de la inflación mantiene abierto un escenario agitado para el que el Ministerio de Economía busca encontrar un ancla. Hay certezas que maneja el equipo del Palacio de Hacienda:

La primera es que la dolarización que precede a todo proceso electoral tomará mayor fuerza en la medida en que se acerque el momento de pasar por las urnas, lo que sumará presión sobre la brecha cambiaria. Y, claro está, una ampliación de la brecha trae aparejada consigo una aceleración de una inflación que, según confirmará mañana el Indec, siguió en alza el mes pasado.

La segunda es que la caja se vació de dólares para atender esa y otras demandas. Y que recién comenzaría a recuperar algo de volumen en los próximos días, siempre y cuando se cumplan los pronósticos de Economía, más allá de los efectos de la sequía sobre la producción agropecuaria. Por lo pronto, esperan a que los exportadores multipliquen las operaciones con dólar agro que apenas arrancaron en la última rueda con el movimiento de u$s 94 millones, poco para un BCRA que solo pudo sumar u$s 2 millones a sus reservas a un costo muy alto ($ 4245 por dólar, si se tiene en cuenta que compró esos u$s 94 millones a $ 300 y vendió u$s 92 millones al tipo de cambio mayorista de $ 214,24 ).

Ante esta situación, Economía resolvió avanzar con su estrategia de evitar una devaluación brusca, sostener el crawlling peg por debajo de la inflación e intervenir en la brecha cambiaria con los bonares, los títulos que tiene la ANSeS y que permite dolarizarse a través del MEP, un tipo de cambio que hoy se muestra más bajo que el contado con liquidación (CCL) y al que, inclusive, se puede acceder desde una aplicación bancaria. Para ello, la CNV dio más incentivos al bajar a solo un día el parking para concretar esa operación, mientras que lo subió a tres días para quien pretenda dolarizarse con CCL, a través de bonos globales.

La idea es que al sostener la cotización del dólar MEP, perderán atractivo el CCL y el blue, y se podrá achicar o, al menos, contener la brecha si se mantiene el ritmo de suba del tipo de cambio oficial. Por lo pronto, en lo que va del año, el MEP trepó poco más del 15% hasta los casi $ 388 que marcó el cierre de ayer, frente al 20,5% de alza que registró el dólar oficial y el 21% que acumuló la inflación en el primer trimestre . Y su demanda tenderá a crecer en la medida en que los productores comiencen a recibir los pesos resultantes de las exportaciones por dólar agro.

En danza, podría haber $ 1,5 billones, si se concretan las exportaciones esperadas por Economía hasta fin de mayo. Muchos billetes para presionar al dólar y a una inflación que no da tregua. Habrá que ver si en ese mar embravecido, el MEP servirá de ancla para pasar la tormenta con las arcas flacas del Banco Central.