Dólar despierto, acto sin pacto y "Pedrito": ¿la canción de Milei seguirá siendo la misma?

No fue un día de buenas noticias para el Gobierno. Los dólares paralelos, que se despertaron esta semana después de una larga siesta, estiraron los brazos de nuevo para sacudirse la modorra y volvieron a ampliar la brecha con el oficial. Tras marcar un nuevo récord nominal ($ 1280), la cotización del blue cerró en $ 1270, $ 40 más que el martes. En tanto, el "pistolero" Pedro Sánchez, como lo definió el escritor Arturo Pérez-Reverte, hizo gala una vez más del " instinto asesino " que fascina al creador de Falcó y el Capitán Alatriste. Lejos de sentir que Milei lo tenga en "match point", como había dicho el martes el Presidente, el socialista mostró que todavía no se quebró. " Las tijeras de unos y las motosierras de otros son las claras amenazas a Europa, al proyecto económico y social más justo ", dijo, en clara señal de que seguirá dando pelea en ese set al fleje que están jugando ambos.

El tercer dato adverso fue la indefinición del Senado sobre la Ley Bases. Su tratamiento en comisión pasó a cuarto intermedio, por lo menos, hasta la semana próxima. Esperado, en buena medida. Pero una confirmación. La última línea para esa crónica de una muerte anunciada que era la intención de Milei de llegar al 25 de mayo con el proyecto aprobado, condición sine qua non para la firma de su mentado Pacto de Mayo. Pretensión que él mismo se había resignado a devaluar, al decir que, " si no será en mayo, será en junio o en julio ".

Más allá de no haber seguido una lección de su profesor Juan Carlos de Pablo (" Si vas a decir qué, no digas cuándo"; "Si vas a decir cuándo, no digas qué "), la frustración de acto sin pacto es, también, una señal "no positiva". " Todos los inversores están siguiendo muy de cerca la sanción de la Ley Bases. Es la primera gran prueba de que Milei, que está en soledad, porque no tiene mayorías, gobernadores ni intendentes, podrá impulsar los cambios que la Argentina necesita ". Las palabras son de uno de los empresarios que más diálogo tiene con el Presidente. " Hoy, toda empresa con un proyecto por encima de u$s 200 millones no tomará una decisión hasta saber qué pasa con el RIGI ", dicen en las entrañas de uno de los principales gestores de inversiones del mercado local.

Gran parte del empresariado vive una "experiencia religiosa" con Milei. Pero, pese a los logros fiscales e inflacionarios, invertir, todavía, es un salto de fe. Sobre todo, tras conocerse el derrumbe de actividad económica en marzo: 8,4%, el más alto desde la pandemia. La tensión con Sánchez y la excéntrica misa libertaria en el Luna, en otro contexto, habrían sido pecados leves. Hoy, son alimento para los incrédulos, que se preguntan hasta cuándo, pese a la granítica convicción del Presidente, la canción seguirá siendo la misma.