Dólar, bonos y acciones: el mercado no perdona y habla con el bolsillo

Hotel Sheraton. Principio de febrero de 2024. Dos empresarios sentados sobre butacones hablan sobre las virtudes del plan instaurado por el presidente Javier Milei . Argumentan que el mercado, entre otras cosas, ve buenas señales porque hay un rumbo: "Si la política acompaña, la Argentina se recupera" , dice uno de los hombres que asegura que el país necesitaba un Milei.

Cinco meses más tarde, en el mismo lugar, uno de los empresarios del relato anterior está lejos de transmitir tranquilidad. "Olvidate, los mercados le están marcando la cancha, al Gobierno, quieren otro dólar, no mires el blue, mirá la brecha entre el oficial y el CCL . El campo no liquida y las inversiones no llegan, difícil panorama", sentenció.

En los primeros meses del año al Gobierno se le respetaba que a pesar del ajuste logró bajar fuerte la inflación, que tenía superávit fiscal y que había emparejado el dólar oficial con el paralelo y los financieros. Pero el mercado da buenas noticias pero también es cruel .

La mejor muestra de cómo es el mercado se vio en los últimos días, donde el riesgo país volvió a subir y quedó cerca de los 1600 puntos básicos y el blue se disparó por encima de los 1400 pesos.

Si gobernar fuese una pelea de boxeo, se podría afirmar que el Gobierno perdió los últimos round , luego de dominar los primeros minutos de la pelea.

Y ahí puede existir una clave ¿La pelea ya la perdió Milei? ¿O estos son los primeros rounds y hasta ahora lo único que preocupa es que el rival es más bueno de lo esperado?

Hay consenso entre los analistas en que los inversores esperaban anuncios más contundentes de parte del ministro de Economía, Luis Caputo , sobre perspectivas de levantamiento del cepo cambiario.

En este escenario, la buena noticia vino por el lado de la Bolsa porteña, en donde las acciones del S&P Merval saltaron hasta 9,6%. El bono que más cayó fue el Global 2041, con un -4,1%; seguido por el Bonar 2035 (-2%); y el Global 2035 (-1,7%). En la primera parte de la rueda, llegaron a ceder hasta 5,1%. Por ende, el riesgo país subía 3,8% hasta los 1570 puntos, un máximo desde el 7 de junio pasado, describió la agencia NA.