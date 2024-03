Desde el año 2007, el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Es por ello por lo que me pregunté si debería llevar a la sociedad el mensaje que se le repite cada año, plagado de información o si, por el contrario, debía expandir este tema que afecta a 1 de cada 36 personas en Estados Unidos, aunque seguramente más, pues aquellos que nunca son diagnosticados no forman parte de las estadísticas.

En Argentina no contamos con datos certeros al respecto, una asignatura pendiente, importante y urgente por parte del Estado. Sin olvidar a las mujeres, que son más propensas a no ser diagnosticadas, Por eso es que decidí llevar el mensaje de una forma diferente, hablarles a los autistas. Pues de ellos se trata, son el comienzo y el fin.

El tic tac avanza en cada mente y nos preguntamos qué hacemos mal para que cada año se replantee y exija lo mismo, supongo que algunas personas nos pedirán paciencia. Pero no sé contar el tiempo de otra forma más que desde el propio interior.

Si sentís que todos hablan un idioma diferente al tuyo, te propongo que busques personas semejantes a vos, ellos podrán entenderte. También a aquellos que entienden verdaderamente del tema o quieran ayudar desde su lugar y aproximarse a una certera comunicación. No hay que quedar varado en una era que parece perdida o inalcanzable. Siempre hay alguien a quien se puede recurrir para hacer esta vida más afable.

He intentado llegar a vos de todas las formas algo que nunca pude lograr, lo único que comprendo hoy es que nunca es tarde mientras estés caminando. No esperes que te lleven de la mano, podría no suceder, y no sería bueno que te extravíes en lo que los demás esperan. Las barreras no deberían ser un impedimento, hay que derribarlas, uno mismo, si en el proceso hay que romperlas, entonces habrá que destruirlas, sólo si te hacen bien a vos.

Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. 2 de abril, una fecha para concientizar a la par

Supongo que, al final, todo se trata de lo que hagamos cada uno, no esperar a que el mundo se acomode a nosotros, abrirse con fuerza, romper obstáculos. El Estado debería hacerse presente, dejar de excluirnos, maltratarnos, y respetar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Apropiarse de la identidad seguramente constituya el primer paso: si no sabemos quiénes somos, si no podemos nombrarlo, hacerlo palabra, se experimenta un gran dolor, un extravío en el camino. Tengo la certeza de que hay una sola forma de contar la historia, poniendo la cara, porque no hay nada de malo en quienes somos. No poner el cuerpo sería dar un mensaje cobarde y contradictorio, eso es algo que un día como hoy deberíamos romper. El miedo no es una opción. Somos personas, no hay porque ocultarnos.

Siempre hay gente dispuesta a ayudarte, sólo hay que prestar atención a las señales de amigos, familia, algún activista que llega a tu vida, profesionales comprometidos en la causa; todos ellos cambian vidas.

Hace poco tiempo leí que el licenciado Ernesto Reaño, peruano, especialista en autismo , hizo pública su condición, reconociéndose autista. Me enorgullece saber que cada vez más seres humanos se abren y se visibilizan ante el mundo, pues cada vez somos más y necesitamos a más de los nuestros apasionados y dispuestos científica y humanamente con la causa que nos une. Estoy segura de que podemos ser muchos más los que emprendamos este camino, hacerlo nuestra vida, para el beneficio de todos.

En las sombras me acerco a ti, esperando cambiar nuestras vidas

Contigo hay un principio sin fin

Algo habrá, un designo de las vidas por recorrer

De neblinas surgiremos, con el mundo girando en contra reloj, podemos volver y vivir

Cuando los sentidos te corten la piel, lucha

Nada importa más que uno mismo, y los que vendrán detrás

Por ellos vale la pena batallar

Donde hay luz, surge esperanza, se disipa la oscuridad

Brilla, vuela, e intenta, luciérnaga mía

Contigo hay un candil, aunque digan lo contrario

No somos un romance ideológico, somos personas de un mundo que nos oculta

Pero nos movemos más fuerte que el viento

Y estamos aquí, como condenados a muerte, dispuestos a vivir

Canta una última canción, aunque las sombras te traguen

No hay por qué rendirse, podemos sentir

Somos demasiados intentando ser parte

Que no te detengan, puedes vivir

El mundo también te hizo parte

Surge, vuela, expande tu luz

Creo en ti

Brilla, vuela, e intenta, luciérnaga mía.