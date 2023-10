Despiértame cuando pase el temblor (electoral)

Difíciles jornadas tendrán que digerir una vez más los mercados desde hoy: el triunfo de Sergio Massa de cara al balotaje no estaba en ningunos de los resultados planteados desde ya por las encuestadoras, un fracaso ya clásico, pero tampoco en los análisis de los tres escenarios con los que jugaban los principales bancos extranjeros y los analistas locales. Contemplaban triunfos de LLA en primera vuelta, un balotaje de LLA y UP y otro balotaje de JxC y UP. Ninguno vio las altas chances ahora de que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos.

Las paridades de los papeles argentinos, en 26% contenían en los precios la probabilidad, aunque baja, de que Patricia Bullrich ingrese en un balotaje. Y no tenían en los precios que ahora Sergio Massa es el principal candidato a calzarse la banda presidencial el 10 de diciembre. Los precios desde hoy reflejarán ese escenario

Es fácil imaginar el camino hasta el 19 de noviembre. Esquema cambiaria que gana no se modifica. El dólar oficial seguirá en 350 pesos hasta fin de mes, y se renovarán las ventas del BCRA sobre el dólar MEP y el "contado con liqui". ¿Y el blue? El principal miedo era un triunfo de Javier Milei en primera vuelta y precio de $1.200 del viernes lo reflejaba. Tiene margen para bajar también aunque sólo sea por poco tiempo. Se vienen más planes "platita" en las próximas cuatro semanas. La emisión genera inflación pero también votos en el corto plazo. Habría que reescribir la célebre de Milton Friedman, "la inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario", para a la Argentina: "el triunfo electoral es siempre y en cualquier distrito un fenómeno monetario".

Sergio Massa: "La grieta se murió y empieza una nueva etapa el 10 de diciembre"

Cuántas provincias ganó Juntos y cuántas UP tras las elecciones en Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca

Lo que nadie vio venir tampoco es la repetición del 2019. Quienes no fueron a votar en las PASO de ese año por el fracaso económico fueron de JxC, los que con el resultado a favor del kirchnerismo, se asustaron y fueron masivamente a apoyar en las elecciones generales la candidatura de Mauricio Macri que redujo así a 7 puntos porcentuales la diferencia con Alberto Fernández. No alcanzó

En esta ocasión, los que no habían ido a votar en las PASO de agosto pasado eran del PJ, por el fracaso económico y la alta inflación. No eran de JxC. Y viendo que crecían las chances de Javier Milei en primera vuelta, salieron a jugar por Massa ayer. Ahí estuvo la gran diferencia.

En Juntos por el Cambio se abre ahora la temporada de facturación. Horacio Rodríguez Larreta destacará que su plan de sumar a Juan Schiaretti era ganador. Que Mauricio Macri no debió mimar a Javier Milei. Pero su bandera de lograr un acuerdo con el 70% del electorado, la tiene ahora Sergio Massa con la "unidad nacional" . Mauricio Macri tiene el triunfo en CABA como sostén. El PRO renueva la presidencia en diciembre. Patricia Bullrich saldrá y volverá Macri al timón. Desde el PRO habrá facturas para la UCR. ¿Cómo es posible que se haya perdido en Chaco si hace unas pocas semanas se había ganado? Como chaco hay varios casos.

No habrá desde Juntos por el Cambio apoyos explícitos a Javier Milei en estas cuatro semanas. De haberlo, gatillaría la salida de la UCR de la coalición. Massa hará ofertas a radicales en los próximos días. Gerardo Morales, Martín Lousteau, Facundo Manes, están en la mira. También Emilio Monzó. Hasta la extendería alguna oferta a Carlos Melconián, quien siempre señaló que su plan estaba destinado para cualquier fuerza política. Ayer no se lo vio en el escenario con Patricia Bullrich. El desbande de JxC está a tiro.

En Nueva York anoche la sorrpesa también era total. Pero a decir verdad, ninguno de los principales candidatos había seducido a Wall Street. Nicolás Posse, el eventual Jefe de Gabinete de Javier Milei si llegara a la presidencia, estuvo la semana pasada en Nueva York, más precisamente en Greenwich, una suerte de "Little Buenos Aires" a 45 minutos de Manhattan, con cinco de los principales referentes argentinos de Wall Street. Insistió Posse en que tenía los u$s 30 mil millones para dolarizar la economía. Obvio: nadie le creyó. Subestimó a quienes tenía enfrente, que llevan 30 años escuchando a ministros y banqueros centrales de países emergentes. Definieron a Posse como soberbio, y que hablaba sin parar. Cuando Melconían pasó por "Little Buenos Aires" también dejó dudas y críticas.

La política argentina es más simple de lo que parece. Al peronismo, para ganarle, hay que dividirlo. Y una vez más, en estas elecciones, la fue dividida fue la oposición. Como en 2019. Cuando ganó Macri en 2015, el PJ estaba dividido, con Scioli y Massa separados.

No todas son flores para el triunfador de ayer. En definitiva, ganar las elecciones implica asumir la pesada herencia que le deja su propio gobierno. El llamado de Sergio Massa a la unidad nacional es simplemente a compartir el fuerte ajuste que tiene que hacer en el 2024 si realmente se quiere reducir la inflación, evitar una híper y volver a encarrilar al país. El beso de la muerte.

El FMI tendrá más problemas con Argentina. Pensaron que el kirchnerismo se iba en diciembre y otorgaron generosas concesiones. ¿Y ahora? ¿Cómo harán para ponerse exigentes? China festeja porque apostó fuerte a favor.