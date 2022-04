De 'locos' y mediáticos: empezó el casting para las elecciones 2023 en provincia de Buenos Aires

Al final, Diego Valenzuela , periodista, compilador histórico y economista, tiene razón. En su no campaña para gobernador bonaerense, promociona su programa de TV Conurbano, 'Tierra de oportunidades'.



Al parecer, algunos se lo tomaron muy en serio, estén o no de acuerdo con su perfil político o su personalidad. Gustavo Posse, en General San Martín; Cristian Ritondo, en Quilmes: y los 'alquimistas' del PRO central están mostrando parte de su desesperación para conseguir una figura "convocante y popular" también en La Matanza.

En el principal municipio del país, "corazón de la provincia de Buenos Aires" , tal cual sostiene Fernando Espinoza, el PRO ya tanteó, con casi nulo éxito, a la periodista Viviana Canosa y al ex arquero y polémico panelista José Luis Félix Chilavert, el emblemático jugador de la Selección paraguaya, Vélez, San Lorenzo y River Plate, famoso por sus contundentes afirmaciones contra la FIFA, la Conmebol, y los goles de tiro libre.

De los dos, Canosa fue quien más seriamente escuchó la propuesta . No porque 'el Chila' no lo hubiera hecho, sino que su desestimación fue casi inmediata. La conductora, que se desilusionó de la figura de Alberto Fernández pocos meses antes de que este asumiera como presidente, todavía lo está evaluando , pero sería más no que sí su respuesta final.

Mientras tanto, Alejandro Finochiaro y Héctor 'Toti' Flores, los "históricos" precandidatos matanceros de la oposición, miran todo con mucho escepticismo y preocupación. ¡Para no hacerlo! Parece que no los quieren tanto

Uno de los que más conocen el paño local, el vecinalista aliado a Juntos, el concejal Eduardo 'Lalo' Creus también manifiesta su sorpresa ante este tipo de versiones, pero no cree que tengan muchas chances repetir la performance que realizó hace más de dos décadas Elida Satragno, Pinky, quien ganó pero perdió horas después en el recuento de la noche de 1999.

Optimista, Creus cree que "Diego Santilli está haciendo lo que nadie hizo hasta el momento, que es charlar con todos: con los de primera, segunda y tercera, por lo menos", ya sea de manera directa o a través de su operador local, Bruno Screnci.

En Quilmes, Facundo Manes fue el primero que se acercó a ver la posibilidad pero terminó siendo Cristian Ritondo quien se fotografió con Sergio 'Maravilla' Martínez , el ex campeón mundial de boxeo , para que se incorpore en un proyecto político y sea candidato a intendente.

Parece que Ritondo y los 'territoriales' le están facturando a Martiniano Molina "la traición" de haber iniciado en esa corriente pero que hoy ya lo encuentra jugando en las grandes ligas con los intendentes que continuaron en su mandato, a pesar de haber perdido en 2015 contra Mayra Mendoza.

Tal cual sucedió con el propio Molina, conocido más como chef que como político a pesar de provenir de una familia típicamente peronista (su padre fue presidente del HCD local), ahora también quieren acudir a un mediático. Sin embargo, quien inició esta saga local fue el periodista Walter Queijeiro . Al parecer, esa experiencia no le gustó mucho. En su biografía personal en Wikipedia no aparece su paso como concejal y funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal junto con Joaquín De la Torre.

Sin embargo, quien sí se está mostrando algo entusiasmado con la idea es el abogado mediático Mauricio Dalessandro, quien ya decidió "cambiar de domicilio" y se inscribió en el viejo domicilio personal de Walter Carusso, el diputado provincial amigo de Posse, en la calle Belgrano al 3100.

Seguro, en algún momento le saldrá a la yugular Daniel Mollo, el ex concejal que también pretende ser intendente por Juntos , quien ya ha expresado su público rechazo a todos los "extranjeros" y a los que "nunca vivieron en San Martín" y quieren ser candidatos.

En donde parece que el PRO vuelve a apostar por la política tradicional es en Moreno. Luego de mucho tiempo de ser destratado por los máximos responsables de la Provincia, Santilli lo recibió y estuvieron hablando un largo tiempo. Contento, Aníbal Asseff, 'el Turco' , por si alguien tenía dudas, ya volvió a armar para 2023 en un distrito donde siempre hay algo para hacer y preocuparse.

El drama de no saber qué hacer

El posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires obliga al oficialismo a analizar si conviene o no, si hay unidad o ruptura. Lo único claro que tienen todos los aportantes a lo que hasta ahora es el Frente de Todos es que Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar en la boleta que traccione al resto . Y en los dos únicos escenarios que tiene para que esto suceda es que sea candidata en la fórmula presidencial o primera senadora nacional.

Pero como el kirchnerismo no definirá su estrategia hasta recién entrado el año próximo, nada es fácil de prever. Lo único cierto y concreto es que el kirchnerismo camporista ya se fue del oficialismo, a pesar que sus funcionarios sigan participando del Gobierno.

Es por eso que en estos días se la empezó a sondear a Cristina Kirchner para que esté en la fórmula para la gobernación. Si hay desdoblamiento, ni Axel Kicilof y en mucha menor medida alcanza con que Máximo Kirchner sean los candidatos. "¿Y Sergio Massa?!", preguntó uno. "Nunca lo quiso, jamás lo querrá", se escuchó de un amigo suyo.

Mientras esto sucede, es ya notorio el desmarque realizado por el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde . Para no estar solo, suele estar acompañado del ministro de Infraestructura Leonardo Nardini, con quien compartió un encuentro de la primera sección electoral en Tortuguitas.

Esta región del conurbano está rota, al igual que todo el Frente de Todos. Por un lado es el lugar donde siempre mostró fortaleza el massismo, pero dos intendentes en uso de licencia son los que están en el gabinete de Alberto Fernández: Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, uno de General San Martín y el otro de Hurlingham.

El primero es el que mejor conecta todos los idiomas utilizados en el oficialismo. La Cámpora no lo maltrata, lo cual no es poco, y siempre mantuvo el teléfono rojo abierto con Massa, con quien compartió el Colegio Agustiniano en San Martín: no el curso, pero sí los patios...

Además, Katopodis es quien en menos líos se metió en los últimos tiempos. Sin que nadie lo note, pero tampoco desentendiéndose del tema, es uno de los más aceptados para participar de un proyecto provincial, con o sin desdoblamiento.

En donde tampoco hay paz es en uno de los municipios conducidos por un aliado del líder del Frente Renovador, San Fernando, donde ya es inocultable la tensión entre el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, con su cuñado, Luis Andreotti , donde Juan, el sobrino del primero y el hijo del segundo trata de mantener la paz.

Esto debería ser un problema solucionable con un asado familiar, pero no ocurre. Para peor, ahora trascendió que la hermana de Juan e hija de Luis, Eva, tomará licencia de su lugar en el Concejo Deliberante, cargo para la que fue electa el año pasado.