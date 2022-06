Cuatro consejos para padres primerizos

Una vez que me convertí en padre y durante muchos años me hice una pregunta, ¿qué significa celebrar el día del Padre? y me di cuenta de que su significado para mí fue cambiando a través de los años ya que hoy tengo hijos adolescentes. Hoy comprendo que la paternidad se aprende con la práctica.



Siendo padre descubrí la mejor versión de mí. Esto me hizo sentir muy identificado con un estudio que realizamos con la marca Huggies* de Kimberly-Clark donde el 93% de los padres que participaron afirmaron que ser papá fue el acontecimiento más importante de sus vidas. La investigación también demostró que la paternidad inspira sentimientos de amor, responsabilidad y un nuevo sentido de sí mismo.

Mediante el estudio también detectamos que hay padres que buscan saber cómo pueden tener un papel más activo en la crianza de sus hijos. La mayoría de ellos están más familiarizados con tareas prácticas, como el baño (83%), la alimentación (82%), cambiar pañales (81%) y un poco menos allegados con ofrecer confort, como jugar con sus hijos (73%). Estos datos se agudizan cuando consideramos a padres primerizos.

Por este motivo, en marco del Día del Padre, aliento a todos los papás a seguir involucrándose en este nuevo mundo desconocido del desarrollo infantil y les brindo 4 consejos para aquellos que son o serán papás por primera vez:

Apoyar con la alimentación:

Por mucho que la madre pueda encargarse de la lactancia del pequeño, el padre también puede ayudarla a sentirse cómoda. En algunos casos, la leche materna no es una opción y se opta por usar fórmula. En el caso de que el papá se ocupe de la alimentación del pequeño, es importante saber que se debe realizar en un espacio donde ambos, él y el bebé, se sientan relajados y seguros, ya que los infantes, a diferencia de los adultos, tardan más tiempo entre que comen, se les saca el aire y vuelven a dormir.

Calmarlos con la voz:

De recién nacidos, el oído es uno de los sentidos más agudos. Por eso hablarle, cantarle o susurrarle, son herramientas que tranquilizan y reconfortan al bebé, incluso puede calmar y reducir sus niveles de estrés. Es recomendable hablar con un tono suave y utilizando su "idioma", para que poco a poco el infante se familiarice con las distintas voces, para así, conectar con el bebé y crear un vínculo sólido y sano.

Aprovechar la hora del baño: Los primeros baños requieren paciencia, pero con el tiempo se vuelve en unos de los momentos más especiales que se puede compartir los pequeños de la familia, ya que son fundamentales para generar el vínculo afectivo. También es importante hacer del baño un momento divertido y evitar situaciones tensas, para lo cual es recomendable usar shampoos y jabones libres de lágrimas e hipoalergénicos, y de ingredientes naturales.

Conectar con el bebé por el tacto:

Además de promover una relación amorosa con el recién nacido a través del tacto, prácticas como el "método canguro" -que consiste en tener al bebé con únicamente el pañal y en contacto directo piel con piel sobre el pecho descubierto de su padre o madre- favorece la lactancia, reduce en un 70% el riesgo de hipotermia y en un 65% las infecciones, y mejoran la calidad del sueño de los recién nacidos, según un estudio la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El involucramiento de la figura paterna va evolucionando y transformándose a medida que los bebés crecen, incluso cuando uno da la bienvenida a un segundo hijo, que es donde el padre se involucra de manera directa con los hijos más grandes en otro tipo de actividades que nos conectan desde otro lugar con ellos.

Al iniciarme en la aventura de ser padre quise que el día del Padre sea para mis hijos un día especial para compartir juntos, un día para celebrar nuestro vínculo. Un momento para conectarme con ellos, sus intereses, sus miedos, sus sueños.

Hoy se sabe que el estar presente, buscando generar espacios de conexión profunda con nuestros hijos ayudan a desarrollar una relación sana que impactará de forma positiva en su desarrollo. El día del Padre es la ocasión perfecta para fortalecer la relación con nuestros hijos, compartiendo una experiencia única y diferente, que llene de alegría y felicidad nuestro hogar.