Cuando el mercado acelera sin reglas, crea una huella que ya no se borra

Llegó la hora de la verdad. Ayer fue el verdadero minuto cero de la gestión de Javier Milei. Temprano por la mañana, fue el momento de empezar a ocupar despachos en la Casa Rosada, llevar adelante la primera reunión de gabinete y empezar a probar qué tan sensible es la botonera del Estado. No es un dato menor, porque el equipo que asumió la responsabilidad de gobierno tiene muy poca experiencia. Solo los funcionarios que tuvieron un paso por el macrismo tienen conciencia de lo complejo que será el proceso que se inició ayer. Para el Presidente, su hermana y el jefe de Gabinete, desde ahora todo será cuestión de prueba y error.

La política económica aparece desafiada por esta encrucijada. Porque si bien el Presidente tiene objetivos claros, la audacia de sus propuestas se transformó en un obstáculo extra a la hora de reclutar equipos. Luis Caputo hizo un casting intensivo para poder completar su gabinete. La primera línea, como era de esperar, la componen hombres de su confianza con los que trabajaba hasta hace semanas en su consultora. Pero el gabinete de la cartera económica es mucho más amplio. Uno de los puestos que más le costó es la Secretaría de Hacienda, cargo clave por el fuerte sesgo fiscal que tendrá la nueva administración. Muchos economistas dejaron pasar el convite, por entender que poner un objetivo excesivamente ambicioso solo complica más el trabajo. Algo parecido le pasó con el Banco Central. Alejado ya el riesgo de la dolarización, la tarea que deberá ejecutar el organismo monetario es altamente sensible. Caputo y Santiago Bausili todavía no lograron completar su directorio, y por eso no aceptaron las renuncias del equipo saliente. Miguel Pesce continuaba ayer al frente de la entidad.

El problema de funcionar con el método de prueba y error es que cuando el equilibrio queda en manos del mercado, sus protagonistas tienen una tendencia a sobrerreaccionar frente a los escenarios inciertos. Y retroceder sobre ese camino es muy difícil.

Sin equipo completo ni lapicera para tomar decisiones, el primer día pasó sin definiciones. "Es mejor esperar que equivocarse" , arriesgan en la sede del ministerio, sin tener plena conciencia de que el mercado (los inversores y las empresas) están aprovechando la actual zona gris para fijar precios preventivos. Con avisar que la inflación será muy alta no se subsanan sus efectos. Dejar que los aumentos fluyan es sacrificar un tiempo que luego costará recuperar. Las buenas intenciones a veces naufragan por la falta de atención a los complejos detalles de la gestión pública.