Cuáles son las fuentes de financiamiento accesibles para las pymes

Ya nadie duda que las Pymes constituyen la columna vertebral de las sociedades modernas, por su aporte a las economías locales y a la generación y mantenimiento de fuentes de trabajo genuinas además de ser una puerta de entrada para el acceso laboral de los sectores jóvenes.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el conjunto de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas genera el 50% del PIB de nuestro planeta. En Argentina se calcula que entre el 70 y el 80 % del trabajo se articula a través de Pymes que terminan fortaleciendo los eslabones de provisión de bienes y servicios del sector público y privado.

Uno de los grandes desafíos que enfrentan las Pymes es el acceso a fuentes de financiación, lo cual es aún mayor en procesos de alta inflación. Muchas veces los socios y/o gerentes de las empresas, abocados en el día a día a las múltiples tareas que demanda desarrollar su negocio, terminan soslayando herramientas modernas que les permitirían obtener soluciones prácticas para un mejor manejo de sus fondos, maximizando sus ingresos y disminuyendo sus costos.

Una herramienta de financiamiento cada vez más utilizada por las empresas es la Obligación Negociable (ON). Las ON, también conocidas como bonos privados, son instrumentos de deuda equivalentes a los títulos públicos pero destinados a la financiación de la actividad del sector privado. La empresa emisora se compromete a devolver al inversor, en una fecha determinada, el monto recibido en préstamo más los intereses correspondientes. Las condiciones de cada Obligación Negociable pueden variar dependiendo de las necesidades del emisor y son detalladas en el prospecto de emisión.

Las ON pueden ser emitidas por una Sociedad Anónima, una Sociedad de Responsabilidad Limitada y también por cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero. Las mismas pueden ser emitidas tanto por grandes empresas como por Pymes.

A su vez, las Pymes que emitan una Obligación Negociable con el aval de una Entidad de Garantía listada en la CNV (ya sea una Sociedad de Garantía Recíproca, un Fondo de Garantía Público u otra Entidad Financiera) accederán a las condiciones preferenciales de la ON Pyme CNV Garantizada por un monto de hasta 10 millones de UVAs equivalentes a $1.800 millones (UVA= $ 180,71 al 15/12/2022), con beneficios impositivos y mediante un trámite 100 % digital.

Los fondos adquiridos a partir de la emisión de una Obligación Negociable pueden ser destinados a financiar proyectos de inversión, adquisición de activos, capital de trabajo, refinanciar o reestructurar pasivos u otras actividades productivas.

Para emitir la ON es necesario primeramente obtener la Autorización de Oferta Pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Posteriormente, y con el asesoramiento profesional de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) la empresa emisora deberá acreditar ante la CNV toda la información exigible para que ésta la analice y autorice la Oferta Pública de la ON. El paso posterior es la colocación de la ON en el mercado, donde se reciben las ofertas de los inversores interesados y se obtienen los fondos.

Esta herramienta, al igual que otras disponibles en el Mercado de Capitales, conforman un portafolio de soluciones modernas para la gestión eficiente de generación de fondos apropiada para el desarrollo y la evolución de las Pymes que constituyen un pilar fundamental para el crecimiento de las sociedades gracias a la creatividad, la innovación y el trabajo digno que impulsan en todo el país.