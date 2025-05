Crisis en el armado libertario: fuego amigo, denuncias y un "baldazo" al hombre de Karina Milei

Son semanas difíciles en el mundo anarco libertario. Nunca mejor visto, lo primero superó a lo segundo. Las operaciones cruzadas, denuncias sobre pagos en las listas o por haberlos puestos en lugares como ANSES y PAMI, le pegaron de lleno a la estructura que conduce Sebastián Pareja en la Provincia de Buenos Aires. Y todo con fuego amigo.

Muy pocos sabían que iba a llegar hasta General San Martín para la inauguración de un local partidario de La Libertad Avanza. Pero Pareja, la figura más requerida del momento en la interna mileísta, apareció, saludó y se puso a hablar luego que le hicieran una nota periodística para un canal cuasi oficial.

Pareja había tenido que suspender una actividad el martes en Lomas de Zamora en medio de la feroz interna que atraviesa La Libertad Avanza por el debate, aún no concluido, entre la conducción política de Karina Milei y estratégica de Santiago Caputo. Al parecer, este último desactivó la financiación del operativo mediático que marcaba la actividad de los libertarios karinistas y de Martín Menem en todo el país.

Todo Marchaba de Acuerdo al Plan (TMAP), según el nuevo lema cuando, desde el cielo, casi provocado por las fuerzas del mismo, un frío líquido impactó sobre la cabeza del "bocha" Hernán Giachio, dirigente social de San Martín, quien estaba un poco detrás de Pareja.

Inmediatamente, el clima cambió. No fue porque el agua que le tiraron desde un balcón ubicado encima del local haya sido tan frío, sino porque significó un mensaje para el orador más importante de la tarde, el presidente de La Libertad Avanza bonaerense y mano derecha de Karina Milei. Desde uno de los balcones, en una réplica menor a como los criollos combatieron a los ingleses en las Invasiones de hace dos siglos, la consigna fue que no eran bienvenidos.

Daniel Mollo, el relator de Boca Juniors y principal candidato libertario para las próximas elecciones, no entendía bien que pasaba. Había tratado de presentar todo con suma prolijidad y también se preocupó para que nadie faltara, aunque luego se supo que varios libertarios locales habían preferido pasar por la Feria del Libro antes que inaugurar el local con él.

Para dejar bien en claro que no había ninguna hostilidad ni con los libertarios ni con la apertura partidaria, casualidad o no, justo pasaba por ahí el ministro Gabriel Katopodis, jefe político del kicillofismo General San Martín quien, fiel a su estilo, bajó del auto, saludó a algunos de los presentes, y se fue. Lo cortés no quita lo valiente.

El peronismo: calendario definido, unidad sin definir

Katopodis organizará este sábado, en el salón de los Bomberos Voluntarios de San Martín, un encuentro de la Primera Sección Electoral del Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof. Raro que no lo hiciera en otro lugar más amplio, comentaba un agudo intendente de la región que ya avisó que estará por ahí.

El peronismo kirchnerista renovador es como una montaña rusa, donde las emociones cambian casi por segundos. Ayer a la mañana, un jefe comunal de la zona oeste decía que la posibilidad de unidad era casi utópica. "Está todo roto. Máximo Kirchner no va a cambiar y Axel, en esta, parece que va para delante", confió. Ese mismo protagonista, cuando anochecía, corrigió su idea. "Parece que Cristina quiere que haya unidad".

Efectivamente, Cristina Kirchner decidió que haya una lista de unidad en la Provincia de Buenos Aires y en la Nación. Todavía no habló con Axel Kicillof, pero ya no se molestaría en hacerlo si fuera imprescindible. Lo que antes tercerizaba a través de su hijo ahora éste dejó en claro que acatará lo que su madre decida. Lo mismo le confesó el siempre esquivo Facundo Tignanelli, jefe de La Cámpora provincial a varios dirigentes que en los últimos días hablaron con él. "Vamos a bancarle los caprichos a Axel".

Algo de eso se vió la semana pasada cuando los presidentes de los diferentes bloques con los miembros de la Junta Electoral y Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha de Axel Kicillof, se juntaron en la legislatura para definir, por última vez, el calendario electoral bonaerense.

En ese encuentro el aire se cortaba con una navaja, como siempre se dice. Parece que Bianco y Tignanelli juegan a ver quién es más arrogante e hiriente cada vez que se cruzan. Por eso no llamó la atención cuando ante una pregunta de una legisladora, preocupada para saber cuál era el pensamiento del gobierno provincial, el ministro le contestó secamente: "escuchen las conferencias de Prensa" que él mismo brinda.

Por supuesto que eso no ayudó a descomprimir la tensión, sino que la aumentó. Pero, alertado sobre el pensamiento de la ex presidenta de la Nación, el presidente del bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria prefirió sobrellevar la situación con altura y hasta cerró el uso de la palabra con un desconocido tono conciliatorio.

Rubén Eslaiman, la contracara de Tignanelli y Bianco por su locuacidad y particular búsqueda de consensos, quien ya había pedido la palabra, prefirió no utilizar su momento porque "sino se pudre todo". Acto seguido, se lo vio discutir acalarodamente con el funcionario de Kicillof. La política suele soportar todo, menos la mala educación y el destrato.

Finalmente, como sucedió con la designación del nuevo Papa León XIV, en la legislatura bonaerense hubo humo blanco por la chimenea y el lunes se confirmará, con la sanción de ambas cámaras, las fechas electorales para la votación desdoblada del 7 de septiembre. 9 de Julio, presentación de alianzas. 19 de Julio, listas de candidatos. 7 de agosto, presentación de boletas, que seguramente serán blanco y negro, sin fotos ni colores, como en los viejos tiempos. Todo con la excusa de que no hay plata.

Para las próximas semanas quedarán otros proyectos claves. El endeudamiento, esencial para el gobernador, pero con fuertes reparos de los intendentes, inclusive de su propio partido, porque no garantiza fondos frescos para sus alicaídas arcas municipales, y la posible reelección de los legisladores cuyos mandatos terminan este año.

Con esa normativa, además, aparecerán algunas otras cuestiones escondidas que también podrían impactar en las próximas elecciones. Al parecer, como no pudieron resolver sus internas, rehabilitarán el uso de "colectoras", es decir, listas del mismo espacio político pero que competirán entre sí en los distritos bonaerenses pero que terminan sumando para una nómina de candidatos de rango superior.