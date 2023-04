Con la sequía y un fallo negativo, el FMI pasó a ser el mejor aliado del país

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión y liberó los dólares que tanto necesita la Argentina. Pero no todo fueron buenas noticias. El jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer que casi el 40% de los argentinos son pobres. Y el viernes, la Argentina tuvo un fallo en contra en el caso Burford Capital (que compró los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía) y Eton Park por la expropiación de la petrolera YPF en abril de 2012, tras la sentencia sumaria en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Si se confirma la sentencia, la Argentina debería pagar una suma multimillonaria, que podría superar los 7000 millones de dólares y llegar incluso hasta cerca de los u$s 20.000 millones. En 2014, el país pagó a Repsol unos u$s 5000 millones por la expropiación de la mitad de la compañía, que hoy vale poco más de u$s 8200 millones, consignó este diario.

Pero al aumento de la pobreza y el fallo negativo de YPF, se suma una de las peores cosechas de la historia. Un informe elaborado por Sudamericana Visión, el think thank del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, que cuenta con Fernando Morra y Mariana Quarteroni como autores del reporte indica que al observar el precio en los mercados de futuros se anticipa una baja en la mayoría de los productos, que si bien mantienen niveles elevados se encuentran por debajo de los observados en 2022. Diversos factores explican esta caída en los precios internacionales.

En primer lugar, la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar disminuye la demanda especulativa en los mercados de commodities y reduce las perspectivas de crecimiento, sumando un factor real a la menor demanda.