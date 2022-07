¿Cómo innovar de forma inteligente?

Conceptos como "Innovación" o "Transformación Digital" se han convertido en una necesidad básica para cualquier empresa, sin importar su tamaño o rubro de actividad. Sin embargo (y justamente porque muchas veces se lo busca solo por "obligación") estos cambios, que deben ser realmente trascendentales para cualquier compañía, no se concretan de la manera más adecuada.

Para que sea exitoso, un proceso de reconversión de este tipo debe hacerse a conciencia. Una empresa no debería apresurarse a ello. La idea de transformarse debe nacer naturalmente, por ejemplo, cuando se llega a cierto desarrollo de su negocio, o como consecuencia natural de la propia trayectoria.

Y el objetivo tampoco debe ser la innovación por la innovación misma. Si una empresa se embarca en un proceso de innovación, debe ser con un objetivo muy claro que, en general, debería ser poder brindar un mayor valor agregado a sus clientes.

Esto puede implicar la creación de nuevos productos y/o servicios, que conviertan a la actividad original en una más dentro de un "ecosistema" propio de la empresa, o bien un mejoramiento de procesos que permitan mayores beneficios para los stakeholders de la organización, reforzando la fidelización de los mismos y mejorando la rentabilidad del negocio.

Pero el encontrar el momento y la oportunidad para encarar la transformación es solo el primer paso. Porque un proceso de este estilo debe construirse sobre bases sólidas para poder ser exitoso. Por eso, una empresa debe ser absolutamente consciente de cuáles son sus "puntos fuertes" para innovar sobre ellos. Si se cuenta con una red de comercialización robusta o una importante cartera de clientes, por ejemplo, se debe trabajar sobre esos diferenciales, buscando la forma de potenciarlos a través de la tecnología.

Sin dudas, cualquier proceso de este tipo conlleva una gran cantidad de desafíos, entre los cuales se destacan el descubrir cuáles son las necesidades de su público y cómo satisfacerlas y la resistencia que la propia cultura organizacional puede tener frente a los cambios.

El primero de esos desafíos se solventa logrando sistematizar los datos del negocio (sobre todo, información sobre los clientes de la compañía). Medir y analizar la realidad de la situación organizacional es el único camino para lograr una transformación inteligente.

Pero incluso esto último no llegará a buen puerto si primero la empresa no se embarca en un proceso interno de hacer consciente la necesidad del cambio, hablar de ello y modificar la forma de pensar, aceptando que es necesario comenzar a hacer otras cosas (o las mismas, pero de una forma diferente).

Las complejidades de un proceso de transformación no pueden ser nunca una excusa para no encarar tal camino. Más allá de cuándo o cómo se del cambio, es necesario entender que todas las organizaciones deben hacerlo más temprano que tarde. Si no lo hacen por sí mismas, deberán hacerlo porque las necesidades de sus clientes y demás públicos irán cambiando, y ellas deberán poder dar respuesta a las mismas si quieren perdurar.

Los cambios tecnológicos, sumamente vertiginosos, pueden generar miedo en muchos ejecutivos y líderes empresariales. Pero esos mismos cambios tecnológicos que pueden modificar industrias enteras y, por tanto, lo que los clientes y consumidores esperan de las empresas, son los que permitirán adaptarse a los cambios y aprovecharlos para seguir creciendo.

La tecnología es la principal herramienta para transformar a las empresas. Pero, como cualquier herramienta, debe ser usada de forma inteligente para obtener los resultados deseados. Y construir una mentalidad de innovación en las culturas organizacionales es la llave para que eso sea posible.