CFK condenada: el fallo que reescribe el poder

Dos veces presidenta. Expresidenta de la Nación. Estuvo en la boleta del 2005, luego la del 2007, 2011, 2017 y 2019. Esa fue la última. Cuando eligió a Alberto Fernández como candidato en la fórmula. Es muy pronto para entender la magnitud de la noticia. Lo que sí es seguro es que se trata de un punto de inflexión.

El único expresidente preso en democracia fue Carlos Saúl Menem , en 2001. "O será una manifestación popular o el fin de un ciclo", lanzó un dirigente peronista a este medio ni bien se conoció la firma del triángulo judicial. Minutos antes de las 18, Cristina habló en la puerta del partido, sobre la calle Matheu. Habló de proscripción. Y de un poder "que no iba a cometer el error del 2019".

Los mensajes de "renovar" al peronismo eran incesantes hasta que la decisión de la Corte era inequívoca. "Los jueces se pusieron a ordenar la interna". Para tal caso, basta un ejemplo. Axel Kicillof le había dicho a intendentes de La Cámpora el domingo por la noche que no iría a la sede del PJ el lunes: "Voy a estar en La Plata", escribió. Todo se precipitó y estuvo sentado en primera fila. Lo rodearon Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno).

"Bancaremos a Cristina a pesar de las diferencias", dijo quien fuera funcionario suyo hasta 2015. La siguiente frase fue más realista: "Nada dura mucho. Cristina manejó a su criterio los últimos años y eso ya no sirve ni tampoco se acepta. La Cámpora es una agrupación que viene demostrando que no tiene mucha capacidad de análisis claro ni de conducción". Sobre el fallo, señaló: " Es un punto de inflexión. O un gran revuelo o el fin de un liderazgo ".

Cristina Kirchner. (Fuente: archivo).

El martes sobrevolaba una pregunta: "Si la sacan a Cristina, ¿a quién ponemos?". La duda se fue ampliando con el correr de las horas dentro del PJ bonaerense. ¿Abstenerse? ¿Llamar al ausentismo? ¿Votar en blanco? "El presidente del PJ en Buenos Aires es Máximo. Tenemos que poner a Kirchner en la boleta".

Esa decisión judicial cayó muy mal en La Plata. Axel Kicillof hablaba con sus laderos para ensayar una respuesta. ¿Aflojar la interna por esta decisión? ¿De qué manera "bancar" a la expresidenta tras la ruptura decidida meses antes? Hasta Sergio Massa se acercó al PJ para mostrar solidaridad con la expresidenta. Algunos hasta sobreactuaron la reacción. El miércoles será minuto a minuto. Si la reacción es incesante o si se apaga con el paso de los días. Todo queda abierto.

En Casa Rosada estaban exultantes cuando observaron el tuit del Presidente desde su gira por Medio Oriente. "Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad", disparó Milei en X. A partir de allí, el mensaje fue reproducido por el aparato propagandístico del Gobierno.

Más allá de esa primera lectura, aún había reuniones para reordenar lo más importante: La próxima elección en Buenos Aires. Sin Cristina en la cancha, los candidatos podrían variar.

En tanto, si bien la discusión política se centró en la decisión judicial, el Gobierno tiene otros frentes abiertos. El tema jubilatorio es un dolor de cabeza para el ministerio de Economía. "Son degenerados fiscales. Y vamos a vetar lo que apruebe el Senado", repitieron. La frase la repitió hasta el hartazgo el Presidente. Desde Buenos Aires le dijeron, estando él en Roma, que no sería tan sencillo sostener el veto como hicieron el año pasado. Los "87 héroes" para frenar el aumento de los jubilados ahora están en otra situación.

En el conurbano bonaerense, la interna libertaria sigue escalando. "El fallo nos cambia los jugadores. Pero no el mensaje", explicaron a última hora armadores de Sebastián Pareja a este cronista. El lunes se lanza en Avellaneda "La Carlos Menem". Lo dirigen Enzo Di Fabio (coordinador general) y Fidel Kohan (nieto de Alberto Kohan). Es una agrupación que banca Karina Milei. Se presentan como un contrapeso de "Las Fuerzas del Cielo".

Casualidad o no Lucas "Sagaz" Luna, director titular de Intercargo y del entorno de Santiago Caputo tuiteó: "No odiamos suficiente al Islam". La respuesta vino por parte de Zulemita y Shariff Menem. "Solo tengo para responderte una sola cosa....el Islam es la religión que más crece en el mundo. Con este dato me imagino entenderás que mucha gente ama lo suficiente al Islam", respondió la hija del expresidente Carlos Saúl Menem. Shariff, sobrino nieto fue menos informativo: "Borra esto pelotudo".

Esta columna anticipaba hace siete días que el jefe de gobierno, Jorge Macri, buscaba controlar de cerca al jefe de gabinete Gabriel Sánchez Zinny (hombre de Mauricio). Macri pondrá a trabajar bien cerca al ministro de Hacienda Gustavo Arengo y a Augusto Ardiles, hoy ligado a Hernán Lombardi pero con pasado como asesor de "Sturze".

En la economía real, dos realidades que van en paralelo. Por un lado el dato de inflación. Las noticias son música para los oídos del Presidente. El anticipo lo dio el IPC porteño con una suba de 1,6%, la menor tasa desde igual mes de 2020. Por el otro, la ola de importaciones comienza a sentirse. Pero de maneras diversas. Un empresario dedicado a la fabricación y venta de cubiertos lo graficó así: "Cuando se abre la frontera empiezo a importar. Pero la planta no deja de funcionar aunque a menor ritmo. Es la única manera".

Van en sintonía con el relevamiento de la consultora EY (encuesta a 1.700 altos ejecutivos y directores de firmas de 18 países de la región, de los cuales 150 son argentinos): las compañías del país identifican como principales desafíos externos para los próximos tres años el escenario económico local (30%), la incertidumbre política (27%) y la entrada de nuevos competidores tanto locales como globales (27%).