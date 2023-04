Centro, centroderecha y derecha

Mauricio Macri renunció a su candidatura, y enfrenta dificultades para reordenar su espacio. Es que la oposición argentina aparece dividida en tres líneas político-ideológicas.

Por un lado, dos precandidatos presidenciales, como son el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se expresan como representantes de una propuesta de centro. Desde el punto de vista político es una dupla fuerte. El primero es una figura relevante en el PRO desde el punto de vista territorial. El segundo, a su vez, es el presidente de la Unión Cívica Radical. Por ahora compiten; más adelante, seguramente, forjarán una alianza explícita.

En la visión de ambos, Juntos por el Cambio -la denominación que ha usado Cambiemos durante este Gobierno- debe ser una propuesta ideológica de centro, como cuando se constituyó en 2014 y ganó las elecciones presidenciales del año siguiente. Era un momento en el cual la estrategia de Mauricio Macri era la de " correrse al centro " porque el voto de la derecha era gratis. No había opción electoral para los sectores más conservadores, que terminaron votando por Cambiemos como opción al populismo-progresismo del peronismo hegemonizado por el kirchnerismo.

Por otro lado, los sectores del PRO que siguen a Patricia Bullrich se sienten identificados con el centroderecha que expresa su líder. Ella es la presidenta del PRO, un cargo formal relevante que da poder político pero no territorial. Claramente se presenta como una figura fuerte, sobre todo en los temas de seguridad pública, donde asume la política de "mano dura" con el antecedente de su gestión como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. El ex presidente se muestra hoy identificado con posiciones más a la derecha que las que tenía ocho años atrás. Ha renunciado a su candidatura, ha reconstituido su imagen como líder político.

Hoy no discute su influencia para definir la sucesión. La Jefatura de Gobierno porteña es la segunda prioridad de Juntos por el Cambio después de la presidencia. El actual ministro de gobierno porteño y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, primo del ex presidente, es un posible nexo de unión con Patricia Bullrich. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, coherente con su relación con Morales, no ha suspendido las señales a favor de Martín Lousteau para la jefatura porteña, quien pretende adelantar la elección porteña, como se hiciera en 2019. El sustento de Macri puede ser decisivo a favor de Bullrich en una interna con Larreta. Con el radicalismo, la presidente del PRO mantiene abiertas distintas líneas de contacto, las que se manifiestan a través de las fotos que se han generalizado en los últimos años en la Argentina como señales de la política.

Fuera de Juntos por el Cambio está Javier Milei, que expresa un proyecto de derecha. Él mismo se define como alineado con Trump y Bolsonaro , toda una definición ideológica insertada en el marco internacional. Su ideología libertaria toma ideas centrales de la derecha populista tanto estadounidense como europea y brasileña. Hasta ahora es un proyecto personalista que combina propuestas económicas ultra libertarias, como la disolución del Banco Central; medidas extremas para enfrentar la inseguridad, como la que propone su candidato en Tucumán, Ricardo Bussi, de legalizar la portación de armas de los civiles, un alineamiento con la política de la Asociación del Rifle estadounidense; y rechaza el aborto, abrazando las posiciones más conservadoras en lo religioso y cultural.

Pero su llegada a los jóvenes es más generada por su actitud de "rockstar" y su prédica contra lo que llama la " casta política " -que repite como un mantra- y que alcanza tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio. Mantiene nexos tanto con Macri como con Bullrich, pero con Larreta tiene una relación de franca hostilidad.

La cuestión es que las diferencias ideológicas dentro de la oposición son cada vez más intensas. La tensión dentro de Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta es cada vez más fuerte. A su vez, los conflictos entre el PRO y la UCR se acentúan a partir del lanzamiento de la candidatura de Morales y la multiplicación de conflictos en el interior del país entre listas apoyadas desde el PRO enfrentadas a las del radicalismo.

No parece ni fácil ni probable una alianza formal de Juntos por el Cambio con el partido Libertad Avanza de Javier Milei . Una alianza de gobierno no puede descartarse si Bullrich ganase las PASO. En este caso, sería una alianza que se da tanto en la política europea o en el partido republicano estadounidense.

Si Juntos por el Cambio se mantiene unido sería una alianza de centroderecha con contradictorias posiciones socialdemócratas, que no harán fácil la gobernabilidad y de la cual Milei se mantendría distante. Su rol electoral, mirado desde la perspectiva histórica, fracasaría. La historia desde 1983 para acá muestra que las terceras fuerzas terminan disueltas por las dos alternativas principales que polarizan la política. Así ha sido en las últimas cuatro décadas. Los dos ejes tradicionales de la política argentina que dominaron la escena a partir de 1945 siguen hoy vigentes: el peronismo por un lado, que hoy tiene la denominación de Frente de Todos, y el antiperonismo por el otro, hoy llamado Juntos por el Cambio, y de la cual forma parte el otro partido histórico, el radicalismo.

Si Milei lograra llegar a la segunda vuelta, esto produciría un cambio sustancial. Esto parece muy improbable mirando la historia, pero posible analizando el giro a la derecha que está teniendo lugar en el mundo occidental y que ha debilitado, o incluso desarticulado, los sistemas de partidos tradicionales.