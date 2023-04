Aprestos anti-corrida para la elección más imprevisible

La remake de Cristina-Alberto en la pelea Macri-Larreta es una comedia que puede extasiar al que le guste la política y -atención- anticipar una eventual nueva interna que complique la gestión si Juntos por el Cambio eventualmente fuera gobierno.

Además, el cruce deja en evidencia la distancia entre discursos y práctica de todos los que desde la oposición eran campeones mundiales de levantar el dedo para señalar avivadas antirrepublicanas. Ni el que controlaba el ego era José Renunciamiento ni Juan Carlos Consenso iba a evitar siempre ir al choque.

"La Cámpora Manaos" presiona a Máximo Kirchner para que Cristina sea candidata



El dardo de Vidal a Larreta tras su decisión sobre las elecciones: "No voy a ser cómplice de..."



Por estas horas, de hecho, hay una salida masiva del closet de ventajeros que juegan al fleje de lo legal como los más peronistas del barro de la democracia. Se inundan las redes sociales con archivos sobre el que ahora está en frente con un "mirá lo que decía antes". Y no se salva nadie.

Todo se vuelve más gracioso porque cada uno le pone un acento más sobreactuado al relato de lo que supuestamente están defendiendo que es droga de Netflix ante lo claro que está lo que buscan en realidad. Uno quiere poner el primo que gobernaba Vicente López para retener la Ciudad de Buenos Aires para el PRO, porque lo siente como una empresa propia; el otro juega a sostener la alianza con la Unión Cívica Radical porque el centenario partido le garantiza aparato para jugar la elección presidencial, esa obsesión.

Si tal vez dijeran eso de frente, todo se haría más tolerable, aunque también perdería la gracia y los periodistas deberíamos ponernos a laburar. Lo cierto es que todo este ida y vuelta atrapa la atención especialmente porque nadie tiene claro si será una anécdota o el nacimiento de una ruptura primero personal y luego política que impacte en los resultados de los comicios de este año. ¿Macri le traslada votos a Patricia Bullrich? ¿Javier Milei capitaliza la rosca porque es casta? ¿Larreta está dando muestras de personalidad o se va a comer un palazo? Showtime de consultores on fire.

Plata del futuro

El lío en el PRO, mientras tanto, le presta un servicio al menos temporal al ministro de Economía, Sergio Massa. Desvía la atención del momento en el que las expectativas económicas entraron en un modo recontra negativo , al menos según lo que consulta el Banco Central entre los economistas del sondeo llamado REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado).

Los pronósticos, a los que siempre se puede correr por falta de precisión en versiones pasadas, revelan al menos que donde se esperaba un estancamiento de la actividad económica, ahora hay una caída de 2,7% para el año, y que donde el cálculo de inflación iba para el 100, ahora está en camino al 110%.

El FMI anticipa qué pasará con la economía y la inflación argentina en 2023



El FMI vaticina crecimiento lento por 5 años y tasas altas: alerta por salida de capitales de emergentes



Un panorama que se puede atribuir a los agoreros mala onda de siempre, pero que esta vez tiene una explicación: la incorporación en las previsiones del impacto de la sequía. La falta de lluvias es la última plaga que sufre el gobierno de Alberto Fernández, que responde las críticas por el costo de vida con la atribución a la pandemia y la guerra que golpea a todo el mundo. Pero ya en los últimos seis meses por lo menos los precios se desaceleraron a nivel global y nosotros seguimos en la nuestra.

Brasil tuvo en marzo 0,71% de inflación y la medición de los 12 meses bajó de 5,6% en febrero a 4,6% el mes pasado. Obvio, ellos tienen moneda, política fiscal y monetaria consistente hace años y no sufren el karma de la economía bimonetaria. No es comparable. Pero entonces ya no es el mundo y bla.

El con suerte 7% que el Indec informará este viernes entonces llegará en un contexto así de delicado y golpeará en la estrategia estabilizadora del ministro. No será fácil de asimilar, por más que se informe el último día hábil de la semana a las 16, así como el relevamiento del shock negativo en las expectativas que hizo el BCRA salió incluso el viernes de Semana Santa. Los rezos son que dé debajo del 7,4% que dejó en julio la salida de Martín Guzmán. Consuelos como el de aspirar a una ralentización al 5% hacia mitad de año, algo que nadie tiene claro si es viable que ocurra.

Encima, el "dólar agro" ahora sumado al "dólar economías regionales" está generando el peor de los escenarios. Volvió a recordar que si no hay devaluación sectorial nadie larga un verde y al mismo tiempo, hasta el cierre de esta nota, no conseguía que las agroexportadoras más grandes trasladaran la mejora del tipo de cambio al precio que cobran los productores, por lo que el efecto todavía era acotado en las reservas.

En paralelo, como advirtió el último reporte de la consultora PxQ, la extensión del dólar a 300 para casi el 65% de las exportaciones, incluidos bienes esenciales como la carne, el azúcar, el té o la yerba, podría sumar presión al costo de la canasta básica .

Con ese escenario, Massa sueña con conseguir "plata del futuro": lograr un guiño de algún organismo multilateral que adelante fondos del año que viene para éste, con el argumento de la falta de lluvia histórica. En igual sentido, empezó a hablarle al campo de que desea con toda su alma que en 2024 se venga una súper cosecha. Les deslizó que se hagan la idea de que tal vez pueda pedirles un anticipo de esa dicha futura con algún mecanismo en estudio.

El paquete anticorrida para las elecciones

Es que el equipo económico observa un tránsito complicado hacia las elecciones, ese momento tan argentino al que se llega siempre con la expectativa de un cambio abrupto en las variables de tal magnitud que te querés comprar un inodoro en una casa de sanitarios unos días antes y es imposible ponerle el precio. Todo eso, claro, se resume en la presión sobre el dólar.

Por eso, en las reuniones de la semana pasada en el equipo económico ya se daba a entender que el paquete anticorrida electoral puede incluir una puesta en marcha de un "dólar importador" a $300 para los fletes y otros costos como las licencias de software, de manera de cerrar más la salida de divisas; la efectivización del ingreso de la ANSES a jugar en el mercado del dólar Bolsa con la venta de los bonos -habría novedades esta semana del pedido a la UBA para que dé su opinión sobre el impacto de la medida-; y la chance de otro "dólar agro" en su cuarta versión para generar oferta de divisas allá por agosto.

Serán los días en los que finalmente se hagan las primarias de la que tal vez, viendo el revuelo en la oposición, el cocoliche en que ya se había transformado el oficialismo y la amenaza de alternativas antisistema, sea la elección más imprevisible de la historia.