Antes de fijar más reglas, el Estado debería premiar al que las cumple

Cada monotributista que se registre por primera vez en la AFIP debería tener un crédito fiscal de por lo menos seis meses o un año como estímulo para su nueva actividad, pero sobre todo como premio por aceptar sumarse al demandante engranaje tributario de la Argentina. Lo mismo debería suceder con aquel que abra de cero una empresa y tome personal en blanco. Es lo que corresponde hacer, no hay duda. Pero al mismo tiempo, quienes dirigen el Estado no terminan de tomar conciencia del sacrificio que hacen los emprendedores por sumarse a un régimen impositivo y laboral que en las últimas décadas no ha hecho más que expulsar gente de sus filas.

El aumento en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, anunciado por el ministro Sergio Massa, no es un beneficio, sino un derecho del contribuyente formalizado con demora. Hoy el Estado está financiando sus gastos, en mayor medida, con el impuesto inflacionario, ya que la emisión excesiva de pesos generó una suba nominal de los precios, y en simultáneo, un incremento de la recaudación.

Es tiempo de comenzar a administrar la recesión



El Tesoro recoge todos los meses esos recursos que le llegan de manera automática. Pero el contribuyente no tiene una actualización equivalente de Ganancias, que mantenga la correspondencia entre el nivel de ingresos y el aporte que recibe la AFIP. El rezago favorece al recaudador, y cuando se compensa, el valor presente de los pesos reintegrados no es el mismo. El asalariado es el que pierde.

Esta diferencia no se produce por una cuestión técnica o legal. Tiene que ver con el diseño de una norma, que prioriza el interés del Estado por sobre el del contribuyente. Por eso requiere que haya una decisión política periódica para corregir estos valores.

Dólar Qatar: las aerolíneas internacionales le pedirán al Gobierno que revierta la medida



Aunque no sea algo que afecte a toda la población, las distorsiones que nacen del Estado moldean comportamientos. Cuando el sector público no cumple, se le hará difícil pedir cumplimiento.

La Argentina enfrenta, una vez más, la necesidad de restaurar la confianza en los acuerdos. Para sanear las finanzas públicas, tiene que haber un contrato fiscal transparente entre Estado y contribuyente. Para que haya creación de empleo formal, tiene que haber reglas razonables. De lo contrario terminamos con 30% de la economía en negro.

Dejar de ser el reino de la desconfianza institucional no es algo que sucederá de un día para el otro. Pero en algún momento hay que cambiar, y esa responsabilidad la tiene que ejecutar primero el Estado.

Arranca el "dólar Qatar": el cupo y la cotización que no entren en resumen de este mes, se paga el próximo