Alerta real: por qué la apreciación del dólar en Brasil preocupa más que la del peso en la city

El cierre del año devuelve imágenes contrapuestas de las dos economías más importantes de la región, que acaparan la atención del mercado por tener al dólar como protagonista y abren un interrogante sobre el futuro.

La cotización de la divisa estadounidense de uno y otro lado de la frontera que separa a la Argentina de Brasil, mantiene la tensión en dos países ligados por una fuerte relación comercial, pero que en los últimos años se movieron en direcciones opuestas tanto desde lo político como lo económico.

La salida de la pandemia vio a dos sociedades desgastadas que optaron por elegir la antítesis de las administraciones que habían llevado adelante la gestión durante ese período. El 30 de octubre de 2022, Brasil optó por devolver a la centroizquierda de Lula Da Silva a la conducción del país, luego de atravesar por la gestión del derechista Jair Bolsonaro. Un año después, los argentinos tomaron el camino inverso para poner en la Casa Rosada al libertario Javier Milei en reemplazo del peronista Alberto Fernández.

Para el comienzo de este 2024, el peso no valía más que "excremento", en palabras del propio Milei. Los tours de compras de extranjeros en el país se hicieron moneda corriente y hasta hace cuatro meses se podía ver hinchas de fútbol brasileños rompiendo billetes de $ 1000 en las canchas argentinas.

Hoy la situación se invirtió y son los argentinos los que se apuran para sacar paquetes turísticos a Brasil, aprovechando un peso que está apreciado en la visión de muchos economistas e industriales y un real que entró en la curva descendente hasta tocar mínimos históricos.

La inflación y el déficit fiscal son ahora problemas con los que lidia el gobierno de Lula, mientras Milei mantiene el gasto ajustado y afronta el desafío de recuperar la actividad. Pero, precisamente en la dificultad que atraviesa la administración brasileña, se enciende una inevitable luz de alerta para la Argentina.

Brasil es por lejos el principal socio comercial de la Argentina. Hacia allí fueron dirigidas exportaciones por 12.336 millones de dólares (17% del total) en los primeros once meses del año, según el Indec, mientras que desde ese país llegaron u$s 12.985 millones en materia de importaciones (23,4% del total). Y si bien la apreciación del dólar frente al real en lo que va del año (30%) no se aleja demasiado de lo que ocurrió aquí con el tipo de cambio oficial, sí lo ha hecho con el blue y los financieros, que apenas en estos días elevaron un poco su cotización.

Pero más allá de ello, lo que preocupa es la dificultad del banco central brasileño para afrontar ese proceso y el momento en el que se produce, ya que coincide con una baja del precio de los principales cereales que exporta la Argentina.

Fuente: @macroopolo

Si el real sigue devaluándose y Brasil enfría su economía con ajuste y tasas más altas para contener la inflación, exportar al principal comprador será más difícil e importarle al mayor vendedor será más barato, por lo que la balanza comercial podría aportar menos dólares que los que el país del peso fuerte necesita.