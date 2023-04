Alberto se bajó porque nunca tendría que haber pensado en ser reelecto

Hoy a la mañana mediante un video confuso en su edición, con características de spot, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández no juagará en estas elecciones 2023. Aunque tal vez estén las ansias de algunos que quieran ser herederos como Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, Daniel Scioli, entre otros.

El final fue el esperado: outside Alberto. De esta manera, el Presidente empieza a descomprimir algo que no tenía ninguna probabilidad. Ni electoral, como tampoco de ser aceptado en un frente donde hay un Gobierno que no puede gobernar. Esta decisión lleva idealmente a tener un buen frente, que pueda continuar y fortalecer al oficialismo, donde se pueda proponer un candidato que sea moderado, aunque con el Kirchnerismo adentro.

Alberto, cómo llega a ser presidente y cómo está en la actualidad

El problema, que muchos políticos tienen, es entender que no es solo ganar una elección, sino también, entender cómo llegaste a ese cargo. Tener claro a quién se representa, qué posibilidades reales tiene y cuál es su rol. No existía, y me voy en el tiempo a octubre de 2022, la posibilidad que Alberto sea precandidato, salvo para su círculo rojo.

¿Qué modo Alberto es el óptimo?

Un Alberto corrido, ocupándose de la transición que se dará después de las elecciones, sabiendo cuál es su objetivo y no desordenarse, sin apetencias personales, sin querer meter cargos públicos (candidatos a diputados, senadores).

No meterse en formato electoral, despejar este "modo campaña" en el que estaba y concretamente centrarse en la transición así, el oficialismo pueda ser competitivo de cara al próximo comicio electoral.