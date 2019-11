Ya es hora de enfrentar el cambio climático

Estamos en presencia de una tendencia creciente de desastres ambientales como incendios, sequías, tormentas e inundaciones, esta tendencia esta globalizada, ya que viene afectando a todos los países. Las evidencias científicas indican que estos desastres están vinculados al hecho que las emisiones contaminantes, generadas tanto por los combustibles fósiles como por la deforestación, crecen sin pausa; baste decir que en los últimos 11 años hemos emitido la misma cantidad de gases que en los 217 posteriores a la Revolución Industrial.

Es preocupante no solo que crezcan las emisiones contaminantes, sino que no haya una firme expresión política de los países que padecerán importantes daños en el futuro, parece que muchos anduviéramos distraídos respecto a esta amenaza real y la creciente cantidad de desastres ambientales.

Año a año crecen las emisiones y así también aumenta la temperatura en todo el planeta y los daños ambientales, que significan grandes daños a las personas y un importante costo económico. El calentamiento global es ya un preocupante hecho del presente y que afecta la geografía y las poblaciones, desde ya que Argentina no está fuera de este riesgoso escenario.

La urbanización de la población mundial viene creciendo hecho que aumenta la vulnerabilidad, por ejemplo, el aumento en el nivel del mar, fenómeno que ya viene ocurriendo y se prevé se acelerara en las próximas décadas. Se estima que dos de cada tres habitantes del planeta vivirán en ciudades a mediados de este siglo. Esto implicara que alrededor de 800 millones de personas vivirán en casi 600 ciudades costeras, que serán afectadas por el previsto aumento del mar de medio metro.

Año a año crecen las emisiones y así aumenta la temperatura en todo el planeta y los daños ambientales, que significan un fuerte costo económico

No podemos seguir mirando para otro lado y no asumir la realidad, ya que si no se implementan políticas a escala internacional con exigibles compromisos de abatir las emisiones seguiremos acumulando gases, aumentando la temperatura y acelerando los daños ambientales.

La temperatura en julio de esta año fue la más alta desde que se llevan registros. El cambio climático es global, es decir su impacto negativo cruza las fronteras entre las naciones, por esto la solución podrá ser únicamente alcanzada con un acuerdo global.

En el actual ordenamiento jurídico internacional no existe posibilidad de exigir a ningún país que implemente políticas para reducir las emisiones. Sin la posibilidad de hacer cumplir los acuerdos internacionales será muy difícil evitar que las emisiones sigan creciendo como hasta ahora, impulsando el aumento de la temperatura que se registra desde hace ya varias décadas.

Enfrentamos un problema global que exige una solución global, que no se solucionara por el mero agotamiento de las reservas de fósiles. Nunca hubo en el planeta tanto carbón, petróleo y gas como hoy.

El calentamiento global es ya un preocupante hecho del presente y que afecta la geografía y las poblaciones. Argentina no está afuera de este escenario.

El sendero a recorrer no será fácil si tenemos en cuenta las disparidades en las emisiones por habitantes, por ejemplo, un norteamericano contamina 150 veces más que un etíope, un canadiense 16 veces más que un guatemalteco y un australiano 32 veces más que un congolés. Apenas seis actores (China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y la Unión Europea) originan casi el 70% de las emisiones anuales. Es lamentable que Estados Unidos, segundo contaminador mundial, ahora rechaza el Acuerdo de París (2015).

El problema será cada vez más difícil de solucionar a medida que pase el tiempo, por la mayor acumulación de los gases, esto implicaría que nuestros hijos serian quienes deberán afrontar esta herencia negativa. Aún estamos a tiempo para comenzar un proceso global de reducción de las emisiones, ya que es posible desde el punto de vista tecnológico desarrollar fuentes de generación energética no-contaminantes, pero con esto solo no alcanza, por eso es necesario además reducir el consumo de energía por unidad de PBI.

El crecimiento económico es esencial para poder abatir la pobreza mundial, por eso es alentador que sea falso el dilema entre "crecimiento económico con más emisiones" o "menos crecimiento con menos emisiones". El talento humano está tecnológicamente en condiciones de asegurar un futuro crecimiento económico con menos emisiones, teniendo en cuenta los avances en el desarrollo de nuevas energías "limpias" y también en la conservación y eficiencia en el consumo de energía.

Las emisiones no esperan y siguen aumentando día a día, por esta razón no había sido una buena noticia la postergación de la reunión de mas de 190 países, prevista para fines de este mes en Santiago de Chile, convocadas por la Organización de las Naciones Unidas para considerar las propuestas que apunten a disminuir las emisiones de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de París. Esperemos que las naciones vayan a la próxima reunión, ahora prevista en Madrid, con propuestas concretas y no solamente con discursos. No queda tiempo para perder.