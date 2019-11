¿Y si escuchamos al que sabe?

Con el grabador apagado y la entrevista finalizada, el economista –de larga trayectoria académica y respeto ganado entre sus pares- se pone por un segundo en rol de entrevistador y pregunta: "¿Cómo hacen ustedes (los periodistas) para resumir todo lo que uno dice en tan poco espacio?". Frente a una sonrisa de resignación como respuesta, avanza hacia donde quería llegar y reflexiona: "Hoy debe ser cada vez más difícil. Hay tanta gente que opina de cualquier cosa y no se puso a estudiar un problema…".

Es un momento particular para poner sobre el tapete muchas discusiones sin caer en los extremos del clima de confrontación. La proliferación de los opinólogos no empezó ayer, está claro, pero las redes sociales potenciaron este fenómeno. Es muy común que frente a cualquier hecho se vean cada vez más "especialistas" que salen a ofrecer definiciones contundentes o se arrogan el conocimiento acabado sobre una materia que, en rigor de verdad, no tienen. Muchas de esas opiniones exprés –porque hoy no parece haber tiempo para la reflexión y la pausa- suelen estar formateadas, en el fondo, por etiquetas y preconceptos antes que por contenidos.

Se vio recientemente con la crisis social que estalló en Chile: a los pocos minutos, fermentaban en Twitter las discusiones locales sobre el modelo de crecimiento del país trasandino con miradas a las que –como mínimo- les faltaban datos y elementos para un abordaje profundo de lo que estaba pasando. Esa inclinación por opinar sobre todo y desde un supuesto rol de "conocedores" motivó otras reacciones en sentido contrario, resumidas en la crítica mordaz a los argentinos que con aire de superioridad se permiten explicarles los problemas de Chile a los chilenos o los de Venezuela (desde hace bastante más tiempo) a los propios venezolanos.

Muchos debates quedan resumidos a títulos vacíos que distorsionan la complejidad del problema

Pero los opinólogos de ocasión no son la única característica de estos tiempos: como lo que impera es el vértigo, muchos debates quedan resumidos a títulos o eslóganes vacíos que terminan distorsionando la complejidad del problema tratado o reforzando prejuicios que no contribuyen a una discusión sensata. En esa línea figura, por ejemplo, una amplia gama de posturas reduccionistas –para conectar con la crítica del economista- que suelen ignorar los matices y acotar los términos al juego de blanco o negro en cualquier situación.

Así, no es de extrañar que veamos la escena dominada por antagonismos en apariencia irreconciliables y que escaseen los planteos más profundos sobre las distintas aristas de una problemática. ¿Cuántas discusiones terminan ancladas en categorías cerradas (campo o industria, mercado interno o exportaciones, apertura ingenua o proteccionismo indiscriminado) que atrasan y no dejan ver la dimensión completa de lo que hay atrás? ¿Cuánto de este enfrentamiento permanente impide elevar el nivel de lo que se escucha para dar un paso constructivo?

Los antagonismos irreconciliables impiden elevar el nivel y dar discusiones sensatas

Si encontrar a la fuente precisa que conoce realmente de un tema y puede contribuir a la riqueza de la discusión siempre fue un mandato para el periodismo, en este momento de grietas lo es aún más. En esa búsqueda, no habría que extrañarse si aparecen frases que pocas veces se escuchan hoy, como "de eso no puedo opinar porque no sé", "las cosas no son tal como se cree, hay matices" o "digamos todo".

Muchos expertos, luego de zambullirse a fondo en un problema, tienden a abandonar los dogmatismos y a brindar una mirada serena, menos categórica. Es bueno escucharlos y darles el lugar que les corresponde cada vez que sea posible, para despejar prejuicios y derribar falsos dilemas entre tanta ebullición.