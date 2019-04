Una reflexión política, by un Millennial

La semana pasada me invitaron a una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No por nada en particular, sino por una convocatoria vía instagram a la que había que anotarse y, por descarte o selección, te llamaban para participar. Obvio que al principio sentí el privilegio de ser convocado a tal honor. En seguida pensé en el atuendo a usar y repasé las reglas básicas del protocolo (como era una cervecería, solo tuve que pensar en el color de cerveza y cuántas papas fritas estaba bien comer).

Pero como siempre en estas cosas, la reunión fue reprogramada por cuestiones de agenda del Jefe de Gobierno. Lejos de ofenderme, me dio tiempo para pensar en esta oportunidad que me daba el destino, y para darme cuenta de lo mal que estaba verlo como un privilegio. Los políticos son eso que como sociedad elegimos para que administren el erario público, que en definitiva, es la parte de nuestra plata que ponemos en la alcancía que compartimos entre todos.

¿Qué diferencia tenemos nosotros como CUIT que pagamos impuestos con un socio que puso plata en un negocio y elige en asamblea al presidente y CEO que administrará esos fondos?

Pues ninguna, solo que la responsabilidad que tomamos ante esa elección suele ser mucho menor de la necesaria. Porque me invitan a hablar con el señor al que yo voté y lo siento como un meet and greet con un famoso, en vez de haber sido yo el que exige este encuentro.

Porque todos tenemos algo de lo que quejarnos, pero en mi caso también tenía algo particular para hablar. Hace poco abrí un negocio y según cuenta la leyenda hay una ley aprobada que, como no tiene consenso entre los escribanos, los trámites de habilitación de la ciudad están cajoneados. Al principio pensé que era una mentira de la gestora que me llevaba los papeles, pero una vez que tuve la oportunidad de hablarlo con el jefe máximo pude confirmar que se aprobó la ley y tiene que ejercerse (no uso comillas porque no recuerdo la frase textual), entonces confirmo aún más que por no exigir lo que pagamos en los infinitos impuestos de los que nos cansamos de quejar, es que no tenemos lo que queremos. Entonces si nosotros como ciudadanos tenemos temas de agenda que tratar, deberíamos exigir que estos se solucionen, deberíamos hacer que aquellos que perciben un sueldo pagado por nosotros cumplan con su trabajo, así como se lo exigiría a cualquier empleado de mi empresa.

Finalmente, como ya se dieron cuenta, la reunión sucedió en una tarde de otoño y todos los invitados éramos Millennials de distintos rubros (tecnología, deporte, educación, salud y yo). Y, para no abusar de la autocrítica, me quedó claro que todos los que ahí estaban tenían algún tema para exponer y esperaron esa oportunidad para hacerlo. Ninguno exigió, ninguno pidió esta reunión y ninguno se plantó desde un lugar de jefe.

Entonces me quedé pensando en cuanta autocrítica tenemos que hacer antes de criticar el estado actual de las cosas. Porque si el Estado somos todos, este no tiene que ser monopolizado por quienes nos gobiernan, y no tenemos que estar a su merced para que 10 años después los linchemos en Comodoro Py.

Cuán diferente sería todo si tuviéramos real conciencia de nuestro rol en la sociedad. Desde el momento en que tenemos que tener en regla nuestro negocio, votar pensando en un futuro mejor para todos (no en un presente mejor para mi) y exigir a los políticos mientras nos gobiernan y no cuando ya desaforados podemos encerrarlos en una cárcel. Recuerden: pasado mata futuro, porque lo segundo cosecha lo que se sembró en el primero, pero si no cuidamos la siembra no hay que sorprenderse que la cosecha sea poca, ya lo dijo la naturaleza, no discutamos por discutir.

Pd: al final me pedí cerveza roja cuando todos pidieron gaseosa o agua y comí muchas papas fritas, siento que no estuve a la altura.