Un plan de objetivos modestos: detener la inercia de la inflación y las encuestas

Si hay un efecto que el Gobierno desea instalar con los anuncios económicos que prometió para esta semana, es detener la inercia. Con todos los ajustes de tarifas que aplicó en el primer trimestre, y la retroalimentación lógica que tuvieron los precios y el dólar, la inflación encontró un ritmo que ni la dureza adicional del BCRA logró detener. El Gobierno tenía calculado el impacto de los servicios públicos, pero aparecieron nuevos factores (como el salto de la carne) y el plan de vuelo original quedó dañado.

Pero la inercia no solo afectó negativamente la percepción de la economía. Algo similar sucedió con la imagen de Mauricio Macri, sobre todo cuando quedó en evidencia que en este año no se iba a plasmar la prometida baja inflacionaria. La UCR le planteó que no iba a quedarse atada a un barco que hacía agua a menos que el Gobierno mostrara alguna voluntad de cambiar, o de hacer algo por los sectores más comprometidos por la crisis.

Jaime Durán Barba registró esta misma necesidad en los sondeos que hace para la Casa Rosada. Le dijo a Macri que la sociedad entiende que hay problemas, pero que al Poder Ejecutivo le corresponde administrar las limitaciones cotidianas sin resignarse a ellas.

No hay que esperar demasiado de las medidas que pondrá en marcha el Presidente un día después de que se conozca el IPC de marzo, porque están destinadas a romper la inercia y aminorar el pesimismo de los desencantados. Cambiemos no tiene que convencer a todo el electorado. Por empezar, debe asegurarse que la UCR respalde a Macri en la campaña y lo ayude a recuperar los votos de 2015 y 2017. Saben que la volatilidad volverá en junio, cuando se oficialicen los candidatos. Ahí se verá si los gestos de esta semana alcanzaron o no.