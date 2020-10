¿Un nuevo 28 de diciembre? Qué puede hacer el Gobierno para evitarlo

Recordemos qué pasó a finales del 2017: el entonces ministro de Hacienda junto a su par de Finanzas y al jefe de Gabinete anunciaban los cambios en las metas de inflación para el año siguiente. Junto a ellos aparecía como espectador en una punta de la mesa, casi como invitado a último momento, el presidente del Banco Central.

Parecían muy convencidos de que la macro iba a regular las expectativas de los agentes económicos (es decir, de todos los ciudadanos) y que una simple medida iba a generar en éstos los efectos deseados, sólo por el hecho de anunciarla. Eran medidas que no estaban generando los cambios de fondo que institucionalmente requiere el país desde hace décadas. Así fue que ese día de los santos inocentes comenzó lo que muchos creemos fue el comienzo del fin del gobierno de Mauricio Macri.

Los gobiernos tratan de dar señales a las personas para que tomen decisiones en uno u otro sentido. Aquel anuncio del 28D daba una clara señal: se volvía a administrar el señoreaje sin racionalidad.

Pocos meses después ante la inacción del Gobierno en solucionar los problemas reales de déficit fiscal, falta de inversión real, pobreza estructural, y muchos otros más, las personas de manera individual empezaron a perder confianza en la capacidad del Gobierno de resolver las cuestiones económicas. Y empezaron a tomar decisiones sobre sus ahorros, comercios, posibles inversiones, sobre aspectos de su vida económica. A pesar que el Gobierno decía que la inflación iba a ser tal o cual y trataba de ordenar la macro, fue la micro la que ordenó la economía.

A James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton 1992, cuando dijo: “es la economía, estúpido”, le hubiera faltado tal vez agregar que se refería a la microeconomía. Aquello que cada ciudadano, votante, persona percibe desde su propia situación, o como dijo Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, “yo soy yo y mi circunstancia”.

Ello no significa negar la existencia y validez de los agregados económicos de la macro, y la capacidad de los gobiernos en generar las condiciones necesarias para que los privados justamente se desarrollen. Pero si éstos no creen en los anuncios que aquel hace o si los anuncios generan los incentivos equivocados, será la micro la que ordenará la economía.

Es exactamente eso lo que pareciera estar pasando a pesar de las quejas del Ministerio de Economía el pasado lunes 19 cuando expresara en un comunicado que “en las últimas semanas se ha observado un deterioro de las expectativas que no se condice con el proceso de normalización que se ha venido llevando adelante”. Luego argumenta el comunicado una serie de medidas que han tomado desde la cartera justificando que las personas deberían tomar otras decisiones. Y cierra el texto con una serie de medidas, alguna de las cuales hacen recordar aquel 28 de diciembre de 2017 generando más dudas que certezas.

¿Cómo evitar que pase lo que le pasó a Macri?

Pues trabajando fuertemente en solucionar los problemas centrales de la economía argentina, algunos de los cuales fueron mencionados antes: déficit fiscal, falta de inversión real, pobreza estructural.

Además, deben mejorar sustancialmente la productividad de las empresas de cualquier tamaño para que tomen decisiones de inversión y creación de empleo privado, productivo y sustentable.

Apuntar a la sostenibilidad intertemporal de la deuda, es decir controlar el gasto y la emisión (señoreaje), el costo de endeudarse y el tamaño del stock consolidado, a fin de estimular el ahorro y la previsibilidad que permita a las personas tomar decisiones de largo plazo en su desarrollo personal, familiar y de negocio (sea grande, mediano o de subsistencia).

Si no se hace macro pensando en las decisiones de la gente, entonces el modelo podrá ser muy elaborado, pero no dará resultado. Y el resultado tiene que ver con la vida de las personas, por eso es tan importante.

Liderazgo político

Otra forma de evitar lo que le pasó a Macri es dar señales claras de liderazgo político. Esto es, que quien lidera es capaz de llevar adelante su programa (suponiendo que tenga un programa, cosa que debería ser conditio sine qua non). Que puede convencer al resto de los tomadores de decisiones que el camino es el correcto y que puede llevar adelante las transformaciones que hacen falta para lograrlo.

Y eso ha de ser transparente y claro de cara a los votantes, propios y ajenos, porque en este barco estamos todos. No puede haber señales contradictorias, prueba y error, idas y vueltas. No se puede decir que se quiere lograr ciertos objetivos y luego hacer lo opuesto, como pasó en aquel día de los santos inocentes de 2017.

La información que surge del Gobierno para con los ciudadanos debe ser clara y coherente con las políticas que desarrolla.

Y por eso no se entiende por qué el ocultismo del ministro de Economía en su intervención en el último coloquio de IDEA no queriendo responder a cuánto equivalían la reservas del BCRA. ¿Acaso no es el administrador de nuestra riqueza colectiva?

Supongamos que el gerente de una empresa le niega a los dueños el dato de cuánto es el stock de capital con el que cuenta la firma… ¿qué piensan que dirían los dueños? Una señal clara de la opinión de los dueños sobre el gerente vendrá el año que viene en las elecciones de medio término. Allí veremos cuánto pesó la micro de cada uno de nosotros. Y si nos guiáramos por las consecuencias del 28 de diciembre de 2017, la conclusión es que la opinión de los votantes no fue muy buena para con el gobierno de Macri (en las siguientes elecciones que le tocó afrontar).