Un inversor no va a tomar más riesgos que la dirigencia política argentina

El trabajo de un banco de inversión (o de todo aquel que administra fondos privados) no es poner la cara por un país sino defender el interés de sus clientes. Por eso en estos momentos no sobran pronósticos optimistas sobre la Argentina. Cuando un emisor soberano está en alza o está en baja, la tarea es más sencilla: uno recomienda seguir si cree que la buena racha puede impulsar un poco más el precio de los activos, o aconseja seguir afuera si la tendencia es inversa. Lo difícil es anticipar el cambio de tendencia, o sea el momento en el que los bonos están castigados pero pueden empezar a repuntar, porque hay información sobre las perspectivas de esos títulos que pueden jugar a favor a corto o mediano plazo, pero todavía no está muy difundida.

La Argentina está en esta última instancia. Los analistas perciben que el Gobierno tomó medidas para detener la caída, pero no están seguros de que se venga un rebote sostenido. Comprar ahora implica, para muchos de los bancos de inversión, el riesgo de que pueden perder dentro de unas semanas si es que algún evento político interno o alguna remezón externa (como el incidente entre EE.UU. y Turquía) vuelve a crear una turbulencia que afecte al mercado local o a todos los emergentes.

El problema para el Ejecutivo es que su definición de "tenemos todo bajo control para 2019" no está hecha sobre los mismos parámetros que manejan los que operan con deuda argentina e inciden en la prima de riesgo país. Las autoridades económicas saben que tienen varios resortes domésticos para esquivar la salida al mercado, pero por obvias razones el mercado no los considera "válidos". Y como si fuese poco, los que deciden sobre el flujo inversor dudan de la política y temen que la oposición trabe la reducción del déficit fiscal, y con ello toda la ayuda del FMI.

Depender de una evaluación externa para saber si estamos bien o mal es el principal rasgo de la vulnerabilidad financiera. El inversor no quiere riesgos y es lógico que sea así. Dar garantías y achicar ese temor es tarea del gobierno, el Congreso y las provincias.