Un buen día para poder contártelo, al oído o en alta voz

Tiempo de videitos con mi hijita Lisa. Cantamos otra vez que "la garza colorada, en una sola pata está parada". Suena al final los primeros acordes del "auto feo, pi, pi, pi", con que "vamos de paseo"; y me pide nomás la canción del "auto de papá".

No sabe ella -dos años, cuatro meses- cuánto me gusta que cantemos esa canción. Y tengo ganas de contárselo. Busco la grabación original. Esquivo versiones, y doy con el registro original, de 1972, la que escuchaba yo. "El viajar es un placer....", avanza, y Lisa se queja. "¡No papi, eso no es una canción!". No venía con video... sino con la imagen estática de la tapa del long play amarillo de Pipo Pescador.

No quise refutarla. No estoy muy seguro de que Lisita no tuviera razón sobre qué es hoy una canción. Pospuse la solución de esa duda tan posmoderna: me invadían las ganas de contarle. Que cuando Pipo Pescador empezaba a hacerse conocido, mi papá nos llevaba a verlo cantar con su exótico acordeón, mechas pelirrojas y ridícula boina con pompón. Ibamos a un anfiteatro en Salguero y Figueroa Alcorta, un cilindro de concreto con un escenario circular. Los incrustes de carey en la verdulera de Pipo destellaban al rayo del sol y rebotaban en los acordes de "la canción del pi, pi, pí".

Se lo cuento a Lisa, bajito y en el oído.

Todavía no le cuento de la tarde en que mi abuela nos llevó a ver a María Elena Walsh a la calle Corrientes. Y de la emoción de encontrarla tomando el té en la confitería Richmond, sobre Florida, después de la función. No estábamos invitados; sería por eso que todavía recuerdo como me paralicé, de tímido, cuando me acerqué a saludarla, a pesar de mis ganas de abrazarla. Y seguro con su mamá le contaremos que se llama Lisa Elena para recordarla.

Pensaba en esta contratapa. En cuánto me gusta contar; cosas que me pasaron, o que pasaron a secas. O que nos pasaron. En mi extrema curiosidad, en el goce por contar y en el deseo de cambiar el mundo –contarles a todos "la verdad verdadera"-, creo que fermentó mi vocación de periodista.

Ir y mirar y contar. Contarlo antes (ser el Rodrigo de Triana que le anuncia ¡Tierra! al mundo ansioso de encontrar uno nuevo o de llegar a destino).

Contarlo mejor, contarlo bello; preciso y con detalles. En familia, en comunidad, contárselo a todos. Contar con vos, en voz alta. Los periodistas queremos preguntar, pero mucho más queremos contar ¡Y que nos escuches, y hagas algo con lo que te contamos!

Lo pienso de la mano de mi hijita Lisa. A ella un día le contaré que sus abuelos me pusieron Ariel Mariano, porque admiraban a Mariano Moreno. Un lúcido revoltoso de la Revolución de Mayo. Que tenía planes políticos y económicos intolerables para el statu quo colonial. Que proclamó la Libertad de Prensa, ¡la libertad de contar!. Que dirigió la Gazeta de Buenos Ayres, el primer diario argentino, que se publicó por primera vez un 7 de junio. Y que, por eso, hoy celebramos el Día del Periodista, tipos con pasión por contarles, ni menos ni más.