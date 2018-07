Un aporte para mejorar las buenas intenciones

La semana pasada, desde Industriales Pymes Argentinos vertimos una opinión sobre la importancia de implementar con acierto una política de energías renovables que se imponía en la agenda de la producción. Lejos de una confrontación, desde nuestra entidad buscamos realizar un aporte con elementos de análisis técnicos porque entendemos que marcando aciertos y errores es como se mejoran los proyectos basados en las buenas intenciones. La respuesta del Ministerio de Energía, publicada dos días después en la página oficial del organismo, nos permite insistir en aclaraciones sobre los efectos en las Pymes si es que se mantiene el actual cronograma.

Desde IPA compartimos la importancia del desarrollo de las energías renovables para la diversificación de nuestra matriz energética, para reducir las emisiones de CO2 que dañan el medioambiente y para lograr beneficios económicos en toda la cadena de valor industrial.

El éxito del Programa Renovar se debe a la fortaleza y credibilidad del marco regulatorio instaurado para las inversiones en generación de energías renovables. No así su efecto sobre las Pymes, ya que de los 33 GUH que optaron por salirse de las compras conjuntas -que pertenecen a un universo de 2.089-, 20 corresponden a puntos de consumo de YPF seguidos por Loma Negra, Aluar, Ledesma y Coca Cola. Hasta ahora no podemos registrar una Pyme que haya optado por salirse de las compras conjuntas.

Es importante saber que el Ministerio confirma que el mix de proyectos que son parte de las Compras Conjuntas arroja precios menos competitivos de los que podrían obtenerse mediante la autogeneración y/o contractualización con generadores renovables. Esta falta es justamente lo que abordamos en nuestra opinión.

El Ministerio en su respuesta expresó que "las pymes que no puedan financiar el desarrollo de su proyecto de autogeneración, tienen la alternativa de contractualizarse con otro privado", con beneficios en costos y sin comprometer su balance ni flujo de fondos futuro. Ante todo, sería muy positivo que el Ministerio arbitre programas de financiamiento para las pymes podamos desarrollar nuestros propios proyectos de autogeneración para evitar las Compras Conjuntas.

Pero la recomendación de ir hacia un contrato con privados no resulta del todo alentadora porque un contrato con un precio fijo en dólares por un plazo de 10 años no da previsibilidad a una Pyme que tiene sus negocios basados en el mercado interno. Además, este tipo de contratos entre privados tienen condiciones que no son negociables: con garantías y con cláusula de rescisión que implica una indemnización equivalente al valor que falte para cumplir con el plazo del contrato. Muy lejos están de darle previsibilidad a las Pymes.

Lo que planteamos desde el IPA es la necesidad de instrumentar medios para que las Pymes puedan acceder al beneficio económico completo de las renovables. Queremos autogenerarnos y condiciones contractuales con privados que no signifiquen hipotecar nuestras empresas para que los grandes inversores tengan más atractivo y certezas al invertir.