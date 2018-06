Un acuerdo exprés para achicar los tiempos del ajuste y estirar la pelea contra la inflación

El anuncio del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca una línea de inflexión en la administración de Cambiemos. Desde la asunción de Mauricio Macri, en el Gobierno convivieron diferentes líneas de pensamiento económico que derivaron en la denominada "política del gradualismo", cuyo resultado, por el momento, ha cosechado más críticas que elogios en la sociedad. La reciente crisis cambiaria encendió una luz de alerta que obligó al Presidente a delimitar terrenos, apurar el pedido de auxilio al FMI y trazar el rumbo por el que decidió transitar al menos hasta el final de su presente mandato, más allá de no resignar su intento de reelección y establecer objetivos que se extienden hasta 2021. El ajuste del déficit será la prioridad, a tal punto que deberá alcanzar el equilibrio doce meses antes de lo previsto y llegar al superávit en tres años. Y la inflación, en cambio, recién bajará a un dígito para esa misma fecha, un año más allá de lo proyectado.

Cortar definitivamente la asistencia que el BCRA proporciona al Tesoro será esencial para que los objetivos inflacionarios no se transformen en otra previsión poco creíble, como las metas diseñadas por la Casa Rosada a fines de 2017. No desviarse del blanco fiscal, en tanto, será vital para no caer en una espiral de endeudamiento.

Y es que la llegada masiva de dólares provenientes de organismos financieros internacionales solo servirá para estirar los tiempos si la Argentina no pone sus cuentas en orden. Gastar más de lo que ingresa implica vivir pendiente de la asistencia de acreedores, ya sea privados, como ocurrió a lo largo de los últimos años a través de la emisión de bonos; o institucionales, como vuelve a ocurrir por estos días con el crédito solicitado al FMI. Con el agravante de que ese auxilio será cada vez más costoso y tendrá condiciones más difíciles de cumplir. Contener la situación social requiere de un gasto que el Fondo reconoce. Por ello, para salir del rojo será necesario crecer pero también poner la inflación a raya.