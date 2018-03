Un Scioli en la Casa Rosada

Ingresó por la explanada de la Casa Rosada donde se anunció su llegada a ceremonial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas. José ‘Pepe’ Scioli, hermano del ex candidato a presidente Daniel Scioli, tenía agendada una audiencia que él mismo pidió a Rogelio Frigerio. Scioli llegó a las 18 y esperó en el Patio de las Palmeras donde tantas veces la ex presidenta Cristina Fernández dio sus discursos a la militancia juvenil transmitidos por cadena nacional. En esos días de actos se restringía la circulación de periodistas pero no ayer. La presencia de un Scioli distendido (que cruzó palabras con el ministro Ricardo Buryaile) llamó la atención de un periodista. Después se sumaron otros dos. Y finalmente varios de los acreditados en Balcarce 50 lo rodearon. Bronceado y risueño Scioli intentó quitarle intriga al encuentro.

De todos modos la presencia del hermano del ex adversario de Mauricio Macri generó suspicacias. Frigerio es el ministro más político y quien tiende puentes de diálogo con la oposición: calmó hace dos días a los gobernadores del PJ con promesas de obras y de abrir la negociación por la coparticipación. Ayer recibió a los jefes de los partidos políticos para avanzar en la reforma electoral, entre ellos al peronista Eduardo Fellner. ¿Por qué entonces Scioli estuvo en su despacho?

Las fuentes consultadas insistieron en bajarle la expectativa, aunque hay un dato no menor: el hermano de Scioli y Frigerio hablaron de la gobernabilidad y de una oposición que no ponga palos en la rueda. El presidente de la fundación DAR mostró cooperación al tiempo que elogió los anuncios para Mendoza y Córdoba, en la línea de lo que el ex candidato del Frente para la Victoria promovía para las economías regionales en caso de llegar a la Presidencia de la Nación.

‘Pepe’ Scioli sigue en contacto con las provincias del PJ y escucha sus necesidades. Incluso estuvo en San Juan el sábado en la reunión de gobernadores a la que no asistió su hermano Daniel. "La gobernabilidad es un camino de ida y vuelta", se dijo en el despacho de la planta baja de la Casa Rosada. Antes de ir, Scioli le avisó a su hermano y anoche tenía previsto contarle el resultado de su encuentro, en el que no se habría discutido sobre los reclamos sciolistas por despidos del Estado ni sobre la caída del poder adquisitivo. De todos modos, aseguran en Interior, para esos o para cualquier tema, Frigerio tiene teléfono abierto con Daniel Scioli y con su ex jefe de gabinete Alberto Pérez. Justo en la edición de ayer el ex gobernador dijo a El Cronista: "Para todo lo que sea bueno para el país, que considere que beneficia a los trabajadores y al aparato productivo, siempre voy a colaborar".