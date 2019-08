Twitter y la paradoja de su desconexión 

Puede que la historia recuerde a Justine Sacco como la persona que más rápidamente se haya ganado el odio de la comunidad tuitera. El 20 de diciembre de 2013, esta PR nacida en Sudáfrica y residente en Nueva York, a cargo de la dirección de Comunicaciones de InterActiveCorp (IAC), tuvo el mal gusto de escribir un tuit racista a poco de abordar un avión en Londres con destino a Ciudad del Cabo: "Going to Africa. Hope I don't get AIDs. Just kidding. I'm white!" ("Me voy a África. Espero no contraer sida. Es broma. ¡Soy blanca!").

A pesar de sus escasos 170 seguidores, el mensaje no tardó en viralizarse. Durante las 12 horas de vuelo en las que estuvo sin conexión a 10.000 metros de altura, su nombre comenzó a replicarse en la red social y el hashtag #HasJustineLandedYet (¿Ya aterrizó Justine?) llegó a ser trending topic. El linchamiento virtual había comenzado.

Una vez aterrizada, esta joven que arañaba los 30 años leyó desde su celular, rebalsado de palabras de repudio, un mail de su empleador en el que le anunciaba que había sido despedida. El broche de oro fue la pronta creación de JustineSacco.com, aún vigente, una página que invita a dejar donaciones para ayudar a enfermos de sida.

Sacco pidió disculpas pero no fue suficiente. Para las redes en general, y para Twitter en particular, ya se había convertido en persona non grata. Financial Times, The Guardian y The New York Times fueron algunos de los medios que fogonearon el caso. Pasaron casi seis años y su historia se sigue replicando en notas del tipo "los tuits que arruinaron vidas". Con su nombre hay, al menos, 16 perfiles en la red social. Ninguno le es propio. La mayoría son parodias. Twitter no perdona.

Pero lejos de haber arruinado su carrera corporativa, en el mundo offline, y como si se tratara de universos paralelos, Sacco capitalizó la experiencia y aprendió una valiosa lección. A los pocos meses, fue contratada como directora de Comunicaciones de FanDuel, un gigante de los deportes de fantasía y, en enero de 2018, volvió a formar parte de la compañía que la había despedido tras su desatinado tuit. Hoy, ocupa la vicepresidencia de Comunicaciones en Match Group, que opera sitios de citas y apps para conocer gente como Tinder, OkCupid y Match.com, entre otros.

En un punto, es como si la vida real hubiera podido superar aquel desafortunado traspié que la red social, en la que pululan haters, mobbing y narcisismo, no es capaz de disculpar. "La teoría de la e-personality señala que en las redes sociales somos más atrevidos y acertivos que en el mundo offline. Pero, también, más agresivos e impacientes", resumió el consultor Ariel Benedetti en su libro Marketing en redes sociales, basándose en el concepto acuñado por el psiquiatra Elias Aboujaoude, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, sobre la personalidad que desarrolla la gente para moverse en Internet, una versión ficticia de su vida.

Quizá lo referido no sea muy lejano al microclima tan característico de Twitter y que recientemente se vivió con las PASO. Una vez más las encuestas no dieron en la tecla. Como tampoco lo hizo la sociedad de bolsa Bull Market Brokers, con su informe basado en big data. Los 15 puntos de ventaja que obtuvo el binomio Fernández- Fernández por sobre la fórmula Macri-Pichetto y los 17 de Kicillof por sobre Vidal se tradujeron en un baldazo de agua fría para buena parte de la patria tuitera que auguraba otros resultados.

Lejos de analizar temas de índole partidario, una de las lecturas que subyace es que, tal vez, lo que pasa en Twitter, todavía, queda en Twitter. A fin de cuentas, la red del pajarito tiene 300 millones de usuarios activos (y 4,2 usuarios diarios únicos en la Argentina), apenas poco más del 4% de los 7000 millones que hacen a la población global.

Habrá que esperar para ver si, finalmente, Twitter puede superar la paradoja de la desconexión en un mundo cada vez más conectado.