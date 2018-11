Tu Pyme será diferente o no será

Cabrón, erudito, vehemente, culto, inteligente, arrogante, brutal, explosivo y provocador: el Ignasi era un tipo más fácil de ser odiado que querido. Pero yo un día empecé a quererlo. Como el gourmet empedernido que era, el Ignasi no se privó de ningún exceso. Con toda sobremesa llegaba el indefectible final de seis cafés muy cortos, servidos en tres tandas de dos pocillos cada una.

El Ignasi fundó uno de los primeros estudios colectivos de Abogados en Barcelona. ¿Innovador? Más que eso: revolucionario. Él supo leer el Capital en el siglo XXI mucho antes de que Thomas Piketty lo hubiese escrito.

Tal vez empecé a quererlo en los años ochenta, a lo largo de nuestros interminables viajes, nuestras cenas y conversaciones y también gracias a aquellos múltiples emprendimientos (a veces exitosos, a veces fallidos) que supimos compartir. O tal vez empecé a quererlo durante los intensos encuentros que mantuvimos de manera inalterable durante los últimos 20 años.

Sabemos que una empresa no perdura por lo que es, sino por lo que es capaz de ser. Lo que muchas veces no sabemos es cómo debemos hacer para lograr diferenciarnos: no conocemos el camino de la reinvención permanente. El Ignasi sí lo sabía; tal vez porque su biblioteca personal (armada con más de 4000 ejemplares) estaba perfectamente ordenada en su cabeza. Citas textuales, frases, ideas, conceptos, películas, obras de teatro, músicos... gigantes caudales de información perfectamente enquistados en su memoria. Política, historia, artes, música, fútbol, gastronomía, filosofía extensos conocimientos perfectamente coordinados en su conversar. O tal vez el Ignasi estaba al tanto de la necesidad de reinventarse, simplemente, porque había nacido con ese don. La cosa es que el Ignasi reinventó sistemáticamente su empresa a los largo de su vida. Mucho antes de que el servicio que él ofrecía alcanzara la obsolescencia, él ya había diseñado su reemplazo. Adelantarse a lo que indefectiblemente sucedería: ese era, tal vez, uno de los rasgos más definidos de su personalidad.

Efectivamente en las organizaciones existen personas que representan ese cómo que desconocemos: son ellos mismos la Palanca con la que la empresa se reinventa a sí misma. Sin embargo, la pregunta que se cae de madura es la siguiente: ¿Qué ocurre cuando esas personas dejan de estar? Cuando Ignasi dejó de estar en su empresa, la empresa dejó de existir.

Mi amigo Alfredo González (un aguerrido empresario Pyme y fundador de Centroficina en Chaco) comenzó siendo canillita en un kiosco de diarios en Resistencia. El Negro es un tipo espontáneo, sociable, divertido y amiguero; es muy perceptivo, un tipo vivo y (sobre todo) buena persona. Después del último partido de Gremio contra River, afónico por la ansiada clasificación y con una pizza y una cerveza de por medio, el Negro me contó que había decidido dejar la operación de su empresa. De ahora en adelante se dedicaría a nuevos retos comerciales y a su pasión, el Atlético Regional (el club de fútbol que preside) y a la actividad dirigencial empresarial. "Es lo que tengo ganas de hacer ahora de mi vida. La empresa puede y debe sobrevivir sin mí", me dijo.

Un día Alfredo se dio cuenta de que él y su empresa eran dos cosas distintas, y que el papel de "salvador" e "imprescindible" ya no le iba. Todo empresario Pyme (en mayor o menor medida) se siente héroe de su propia película, y esa es una trampa de la que muchas veces resulta imposible salir. Este fue el caso del Ignasi.

Mi amigo Alfredo pensó que ya era hora de que la Palanca de Persona se convirtiera en una Palanca de Proceso, de organización; que sus habilidades y conocimientos debían estar diseminadas por toda la organización más que en una sola persona. La organización debía ser su propia reinventora, y no él. Y eso implicaba no sólo una decisión, sino también un plan de acción: debía dotar a las personas de conocimientos, habilidades y experiencias.

El Negro entendió que el conocimiento no es algo abstracto, sino más bien un conjunto de herramientas concretas que debe manejar la gente de su organización: desde modelos de fijación de precios a herramientas de diseño, pasando por modelos de distribución y colas a diseño de estructuración financiera.

En Materiabiz acuñamos el término Perdurable por que la palabra Viable no nos alcanzaba. Entendemos la Perdurabilidad de una empresa como una búsqueda de la sociedad (clientes, proveedores, empleados, el barrio, Municipalidad) y no del empresario únicamente, del propietario de esa empresa. Y entendemos a la Perdurabilidad de la empresa más allá de la persona que la creó. Alfredo González lo entendió así.